Proyecto Hombre, un valor social y humano de peso nacido en El Bierzo

Proyecto Hombre la asociación que nació en El Bierzo hace casi 41 años para hacer frente a la epidemia de la heroína, ha sido galardonada este martes con el Premio a los Valores Humanos y Sociales de Castilla y León por «su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos».

El jurado, por unanimidad, ha tenido en cuenta «no solo la dilatada trayectoria» de la Asociación Proyecto Hombre en la comunidad autónoma, a través de sus diversos centros y programas de prevención y terapia en funcionamiento desde los años noventa, sino también su labor «de sensibilización social, su enfoque multifactorial centrado en el entorno y en las familias de los afectados, y su capacidad de adaptación a una problemática cada vez más compleja y cambiante».

«Todos los premios son de agradecer y este nos viene justo después de nuestro cuarenta aniversario, por lo que avala el trabajo que estamos haciendo», señaló Tania Paz, responsable de la Fundación Cals, que cuenta con centros de día de Proyecto Hombre en León y Ponferrada, además de una comunidad terapéutica en la capital berciana.

«Queda mucho trabajo por hacer en prevención y en tratamientos pero es un orgullo estar y que se reconozca la labor de acompañamiento que implica a todas las personas que atendemos», añade. El año pasado, Proyecto Hombre en León fue un recurso para casi dos mil personas a través de sus programas.

«Proyecto Hombre tiene peso desde los inicios», subraya. Durante estas cuatro décadas Proyecto Hombre —que en España nació en Madrid y San Sebastián, siendo El Bierzo su tercera fundación y la primera de Castilla y León— se ha convertido en un «referente para el tratamiento de las adicciones gracias a la experiencia, la formación y a la adaptación a nuevas realidades», asegura Tania Paz. Ya en 1987 abrieron terapias para las adicciones comportamentales, como el juego.

Actualmente tienen una mayor especialización en salud mental porque «la adicción y la salud mental muchas veces van asociadas», apostilla. «Hay muchas variables relacionadas que nos hacen estar al día.

El 9 de septiembre de 1985 abría sus puertas en Cubillos del Sil la entidad inspirada en Progetto Uomo Italia (fundado por Mario Picchi, 1979). Había una mujer esperando en la puerta. Fue la primera usuaria y con el tiempo se convirtió en terapeuta. El entonces cura de Las Ventas de Albares (Bembibre), Isaac Núñez, junto a la religiosa Yolanda Busto, y otras dos mujeres de grupos cristianos de base, Lucía Lorden y Asina, dieron el paso para afrontar un problema acuciante.

Desde El Bierzo, la asociación se extendió a León capital y actualmente tiene también sedes y programas en Valladolid, Salamanca y Burgos. El premio es para toda la red de Proyecto Hombre en Castilla y León y fue comunicado oficialmente al presidente de la Asociación Nacional Proyecto Hombre, Manuel Muiño, de Salamanca, que precisamente se encontraba reunido en Madrid con representantes de la asociación de las diferentes provincias en la asamblea anual.

«Todas las entidades Proyecto Hombre en Castilla y León realizan un esfuerzo altruista por la integración, la calidad de vida y la dignidad de personas con adicciones»

La Asociación Proyecto Hombre está integrada en Castilla y León por cinco entidades sin ánimo de lucro, que recibirán el Premio de forma compartida: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación Cals (León) y la Fundación Proyecto Joven (León). «Realizan un esfuerzo altruista en favor de la dignidad, la calidad de vida y la integración de las personas con adicciones», apunta el jurado.