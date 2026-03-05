Asprona abre Chakis con oportunidades inclusivas

En el Centro de Día Chakis de Asprona León «las personas con discapacidad no son invitadas, son protagonistas», como las definió el gerente, Pedro Barrio. El protagonismo lo tendrán treinta personas, tantas como plazas tiene este nuevo recurso ubicado en la calle Pablo Iglesias, 6 de León, un espacio accesible, conectado con el entorno donde los usuarios podrán desarrollar sus proyectos de vida.

De momento, al centro acuden quince personas que llegan a las 09.30 horas y salen a las 17.00 horas. En ese tiempo adquieren habilidades básicas como el aseo y manifiestan sus preferencias de ocio que los trabajadores del centro atienden para diseñar el organigrama diario de actividades. Personal especializado en fisioterapia, trabajo social, psicología, terapeuta ocupacional y dirección del centro ofrecen un acompañamiento integral a personas con grandes necesidades de apoyo con un enfoque centrado en la persona, inclusión real en un entorno urbano que facilite la participación social, cultural y vecinal; y generación de oportunidades que transformen vidas, fomentando la autonomía, la dignidad y el bienestar.

El nombre de Chakis

Borja Ugarte actúa en la inauguración.RAMIRO

El centro de día lleva el apodo de Juan Edgar, Chakis, que pasó sus últimos días al cuidado de su familia biológica y la institucional con Asprona, que le acompañó hasta su muerte la misma noche que Asprona celebraba su 60 aniversario. Chakis, que en inglés significa ‘niño travieso’ «simboliza a las personas que hoy están siendo apoyadas en este centro: personas con carácter, con energía, con deseos propios, con derecho a equivocarse, a aprender, a crecer y a vivir con plenitud».

El centro se abre gracias la herencia que dejó la familia del Chakis, a la Junta de Castilla y León, a la Fundación Cepa González Díez o al programa Reutiliza de la Caixa. Y al esfuerzo de las familias que desde 1964 luchan porque sus hijos con discapacidad intelectual tengan una vida autónoma y se tengan en cuenta sus deseos de vida.

Autoridades presentes en la inauguraciónRAMIRO

El vicepresidente de Asprona, José María Martínez, destacó la importancia de la apertura de este nuevo recurso en León. «Hoy celebramos un hito importante de nuestra historia, que comenzó en 1964, cuando un grupo de familias decidió unirse para defender la dignidad y los derechos de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual en una época en la que casi todo estaba por construir».

El recurso se suma a otros de Asprona en León en los que se atiende a un millar de personas con discapacidad intelectual. «Estas viviendas no son solo inmuebles, son oportunidades de futuro. Responden a una demanda evidente y creciente, a una necesidad real de plazas que eviten el desarraigo cuando surgen prioridades sociales o situaciones de urgencias. Nuestra obligación, si nos dejan, es anticiparnos, no reaccionar tarde»-

El alcalde de León, José Antonio Diez, recordó que el Ayuntamiento concedió la medalla de oro de la ciudad a la entidad en su sesenta aniversario. «La ciudad tenía una deuda con Asprona por esta dedicación y esfuerzo. Esta nueva apertura es motivo de felicitación».

La inauguración de este nuevo recurso es un gesto de la familia De Heras-Turner, padres de Chakis. «Su generosidad ha permitido que el centro exista y que su nombre siga inspirando oportunidades para otras personas»; a la Fundación Cepa, por su aportación de recursos esenciales; y al programa Reutilízame de la Caixa, que ha facilitado el equipamiento «demostrando que la sostenibilidad y la solidaridad pueden ir de la mano».

En este nuevo recurso se han reubicado a las personas procedentes del centro de día de San Benito Menni «han sido acompañadas, escuchadas y situadas, una vez más, en el centro de nuestra acción».

Lo que comenzó como «un despropósito administrativo» se ha convertido en «una mejora estructural» con un centro «más adaptado, más pensado, más nuestro y con identidad propia, con raíces firmes y con mirada hacia el futuro», como lo calificó José María Martínez.

Certificado de profesionalidad

El gerente de Asprona, Pedro Barrio, anunció que siete de los títulos de formación del Centro de Quintana de Raneros han obtenido el certificado de profesionalidad y están pendientes de la concesión de otros cinco. «Esta acreditación posiciona a los usuarios con un reconocimiento oficial que los acredita como profesionales».