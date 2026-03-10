Lidl rescata la máquina de coser de nuestras abuelas en versión portátil por menos de 10 euros y ya está generando interés

Una máquina de coser tradicional en funcionamiento, símbolo de las reparaciones textiles que durante décadas se hacían en casaGetty Images

Lidl vuelve a poner en circulación uno de esos pequeños gadgets domésticos que recuerdan a las soluciones prácticas de toda la vida. La cadena de supermercados ha incorporado a su catálogo la máquina de coser de mano Singer, un dispositivo compacto pensado para realizar reparaciones rápidas en casa y que se vende por 9,99 euros.

Se trata de una versión portátil y ligera de las clásicas máquinas de coser que durante décadas han estado presentes en muchos hogares. Su principal atractivo está en su tamaño reducido y en la facilidad de uso, lo que permite realizar arreglos sencillos sin necesidad de sacar una máquina de coser tradicional.

La máquina de coser portátil Singer de Lidl pensada para reparaciones rápidas

La máquina de coser portátil Singer de Lidl destaca por su formato compacto y su diseño ligero. El dispositivo mide aproximadamente 20,5 x 3,5 x 7,5 centímetros y pesa unos 263 gramos, lo que permite transportarlo fácilmente o guardarlo en cualquier cajón.

Está pensada para realizar puntadas rectas con solo pulsar un botón y alcanza una velocidad de costura de hasta 250 rpm. Su funcionamiento puede hacerse mediante cuatro pilas AA o conectándola a un adaptador de corriente de 6 V CC, aunque ninguno de estos accesorios está incluido en el paquete.

Uno de los aspectos que facilita su uso es que la máquina ya viene preparada para empezar a coser. Incluye el hilo enhebrado y la bobina colocada, lo que permite utilizarla desde el primer momento sin configuraciones complejas.

Este tipo de dispositivo está pensado sobre todo para pequeñas reparaciones y tareas de costura cotidiana. Puede utilizarse para arreglar desgarros, ajustar dobladillos de pantalones o trabajar con diferentes tipos de tejidos.

Según la descripción del producto, la máquina es adecuada para manualidades y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana o tejidos similares. También puede utilizarse para coser cortinas o realizar pequeños arreglos domésticos.

Su tamaño reducido permite manejarla directamente sobre la prenda, lo que facilita intervenir en zonas concretas sin necesidad de desmontar el tejido. Esa practicidad es precisamente uno de los motivos por los que este tipo de máquinas de mano se utilizan como complemento a las máquinas de coser tradicionales.

El precio es uno de los elementos que más llama la atención de este producto. Con un coste de 9,99 euros, se sitúa entre los pequeños electrodomésticos o gadgets domésticos más asequibles del catálogo de Lidl.

Las valoraciones de algunos compradores en Europa destacan su relación calidad-precio y su utilidad para reparaciones sencillas. En las opiniones recogidas en la ficha del producto aparecen comentarios que señalan que permite acelerar pequeñas costuras o utilizarla en distintos lugares gracias a su tamaño compacto.

La máquina de coser de mano Singer se presenta así como una herramienta práctica para quienes buscan una solución sencilla para arreglos básicos en casa, sin necesidad de invertir en equipos más grandes o complejos.