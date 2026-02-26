El fenómeno de las chaquetas de Lidl por menos de 13 €

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

En un contexto de inflación persistente y búsqueda constante de opciones asequibles y sostenibles, Lidl ha vuelto a dar en el clavo con un producto que se ha convertido en viral entre los consumidores: una chaqueta ligera para hombre que cuesta solo 12,99 euros (IVA incluido) y que está arrasando en tiendas físicas y en la compra online.

Disponible en tres colores atemporales —negro, azul marino y verde—, esta prenda ha generado colas en muchos supermercados y un auténtico "run" en la web de Lidl, con entregas programadas entre el viernes 27 de febrero y el martes 3 de marzo para quienes la adquieren online.

El número de artículo 479557 ya figura entre los más buscados de la sección de moda masculina de la cadena alemana.

¿Qué hace tan especial a esta chaqueta de menos de 13 euros?

Más allá del precio imbatible —que la sitúa muy por debajo de opciones similares en marcas como Uniqlo, Decathlon o incluso Zara—, el producto destaca por combinar funcionalidad, sostenibilidad y calidad a un nivel sorprendente:

Fabricada con material reciclado: el forro y relleno son 100 % poliéster reciclado, y la cremallera es de alta calidad YKK reciclada, lo que la convierte en una opción eco-friendly alineada con la creciente demanda de prendas responsables con el medio ambiente.

Repelente al agua y al viento: gracias al acabado BIONIC-FINISH® ECO (un tratamiento ecológico sin PFC), el material exterior de 100 % poliamida repele el agua ligera y resiste ráfagas de viento, ideal para días de lluvia fina, transiciones otoñales o primaverales variables.

Ultraligera pero cálida: su diseño acolchado ligero ofrece aislamiento térmico sin añadir peso excesivo, perfecta para capas o para usar sola en temperaturas moderadas.

Diseño práctico y versátil: en negro y azul marino: capucha ajustable con elástico, cordón y tope; cremallera completa con protector de barbilla.

En verde: cuello alto con cremallera y protector de barbilla.

Bolsillos laterales con botón a presión + bolsillos interiores.

Corte holgado, cómodo para el día a día.

Cuidado fácil: se lava a máquina a máximo 40 °C, secado suave en secadora a 60 °C, sin blanqueadores, planchado ni limpieza en seco.

El éxito de esta chaqueta no es casual: responde al perfil del comprador actual, que busca prendas multiusos (ciudad, paseo, senderismo ligero, trabajo informal), sostenibles y, sobre todo, económicas. En redes sociales y foros, usuarios destacan que "por menos de 13 euros consigues algo que en otras marcas cuesta el triple" o que "es perfecta para el entretiempo y no pesa en la mochila".

Lidl, fiel a su estrategia de rotación rápida de stock en moda, ha visto cómo esta referencia se agota en muchas tiendas en cuestión de días, repitiendo el patrón de otros "fenómenos" anteriores como chubasqueros o forros polares. Quienes quieran hacerse con una, deben actuar rápido: la disponibilidad online sigue activa, pero con plazos de entrega cortos y riesgo de agotamiento inminente. En resumen, la chaqueta ligera de Lidl por 12,99 € no es solo una prenda barata: es la prueba de que calidad, sostenibilidad y precio pueden ir de la mano.