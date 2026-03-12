Colas en Mercadona por estas paletas de sombras: el maquillaje romántico que todo el mundo quiere probar

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El fenómeno se repite cada cierto tiempo en el universo beauty: un producto asequible aparece en los lineales de Mercadona y, casi de inmediato, se convierte en objeto de deseo. Esta vez el protagonismo lo tienen las paletas de sombras Romance, dos propuestas que están conquistando a las amantes del maquillaje por una mezcla difícil de igualar: pigmentación intensa, textura cremosa y una gama de colores pensada para enamorar con la mirada. En redes sociales ya circulan vídeos de usuarias enseñando su compra.

Las paletas Romance de Mercadona explican el fenómeno beauty que llena tiendas

Las nuevas paletas Nude Romance y Pink Romance forman parte de la apuesta de Mercadona por democratizar el maquillaje con fórmulas cada vez más cuidadas. Según explica la propia cadena, se trata de sombras altamente pigmentadas con una textura cremosa que facilita el difuminado y permite trabajar el color con precisión, incluso si no se tiene demasiada experiencia con brochas.

La clave de su éxito está también en la versatilidad. Cada paleta incluye 12 sombras de ojos y dos iluminadores faciales que completan el maquillaje sin necesidad de recurrir a otros productos. Esta combinación permite construir desde un look muy natural hasta un maquillaje más intenso para la noche, algo que las usuarias valoran especialmente cuando buscan productos prácticos para el día a día.

Además, la fórmula ha sido diseñada con ingredientes suaves, lo que las hace aptas para pieles sensibles. Cada vez más consumidoras revisan la composición de los cosméticos antes de comprarlos, y Mercadona lo ha incorporado como argumento clave dentro de su propuesta.

Nude Romance de Mercadona: el maquillaje natural que promete miradas elegantes

La paleta Nude Romance está pensada para quienes prefieren un maquillaje sofisticado sin excesos. Sus tonos tierra, cálidos y neutros funcionan como una base perfecta para looks elegantes que realzan la mirada sin resultar demasiado evidentes.

Incluye siete sombras satinadas y cinco mates que permiten jugar con las transiciones y crear profundidad en el párpado. Los dos iluminadores incorporados aportan ese toque de luz sutil que muchos maquilladores consideran imprescindible para definir el rostro.

Pink Romance de Mercadona: el encanto romántico que domina las tendencias

Si Nude Romance apuesta por la elegancia natural, Pink Romance se mueve en un terreno más dulce y moderno. La paleta reúne una gama completa de rosas, desde los más suaves hasta los más intensos, con ocho sombras mates y cuatro satinadas.

Los tonos rosados llevan varias temporadas dominando las tendencias de maquillaje, en parte por su capacidad de aportar frescura al rostro. En esta paleta, los dos iluminadores ayudan a reforzar ese efecto luminoso que tantas creadoras de contenido buscan en sus tutoriales.

El resultado es un maquillaje femenino, actual y fácil de adaptar a distintos estilos. Desde un look romántico para el día hasta un smoky eye rosado más atrevido para la noche.