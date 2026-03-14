Conocer mejor el Sol desde el parque Tierras Leonesas

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Las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto que organiza la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA), con la colaboración del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, continúan este sábado 14 y el próximo 28 de marzo con una observación del sol y otra del cielo, respectivamente desde el parque de las Tierras Leonesas.

La observación solar desde el parque de las Tierras Leonesas comienza las 11.30 horas con una duración estimada de dos horas y media. La asistencia es gratuita y está dirigida al público en general que quiera aprender cómo disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad. Para ello, se realizarán actividades divididas en cuatro bloques, como la observación del sol a simple vista con gafas de eclipse, por proyección (SolarScope) y en caja oscura, y con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno. Asimismo, se explicará y simulará el eclipse a través del manejo de maquetas. Otra de las actividades es la construcción de un reloj de sol en cartulina y lectura de relojes de sol. El 28 de marzo, también en el parque de las Tierras Leonesas, a partir de las 19.30 horas, se desarrolla la observación nocturna bajo el título «Un paseo por el cielo», dentro del programa conmemorativo del 40 aniversario de la asociación, fundada el 25 de octubre de 1985. La actividad, con asistencia gratuita, se alargará hasta las 22.00 horas y está dirigida al público en general. No es necesario ningún conocimiento previo de astronomía. Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Se pasarán revista a las constelaciones circumpolares (Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo, Draco), a las zodiacales visibles y a las más notables que sean visibles el día de la observación según el momento del año (Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Leo, Can Mayor, Can Menor, Lepus, Pleyades, etcétera). Con instrumental óptico se podrán observar la luna y los planetas presentes en el momento (Venus, Júpiter, Marte, Saturno) y objetos de cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas, estrellas dobles…).