Edificio Padre Isla, 46

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En marzo de 1971, Enrique de Paz Belinchón firmó un edificio de viviendas y locales para Tejera S.A. en un solar achaflanado de la Avda. Padre Isla c/v a la calle Renueva, y cuyas obras dirigió con Manuel Villa Carnero y J.M. Alguero Camaño como aparejadores. De Paz Belinchón proyectó el edificio con estructura de hormigón. Ocupó todo el solar con un sótano para instalaciones comunes y locales comerciales. La planta baja para más locales y el portal con escalera y ascensor para subir a un primer nivel de oficinas y a ocho plantas a fachada más otra retranqueada con 18 viviendas y un sobreático para la vivienda del portero, todas bien distribuidas con las zonas «de día» y «de noche» hacia la calle y la «de servicio» en torno a un patio interior. Dispuso las fachadas en tres órdenes. Basamento en dos niveles: abajo, los huecos de los locales y una sencilla portada acristalada por Padre Isla bajo los vanos apaisados de las oficinas, abiertos en un plano de fachada de ladrillo tipo Puig, también dispuesto en los ocho pisos del bloque de viviendas que presenta cuerpos en voladizo con amplias ventanas entre paños revestidos de granulite en dos tonos y estilizados machones que, jugando con la simetría, contraponen su verticalidad a las horizontales líneas de los forjados que conforman terrazas protegidas con barandillas de tubo, paneles de vidrio tintado y canastillos para jardineras modulares. Y en lo más alto, un peto de ladrillo dibujando las azoteas de los áticos… Partiendo de prototipos profusamente ensayados por el racionalismo leonés desde finales de los años 50, Enrique de Paz encaraba los años 70 instalado en una proverbial modernidad, en esa arquitectura «lógica y funcional» que manifiesta al exterior la distribución interior mediante planos interrelacionados con aparente voluntad plástica para conferir al edificio una rotunda presencia acorde con su finalidad y emplazamiento, fruto del acertado tratamiento del volumen y la correcta definición y escala de sus huecos.