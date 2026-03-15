La Palomera se entrena para el eclipse total de Sol

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 es el acicate que ha sacado a los barrios a la Asociación Leonesa de Astronomía para divulgar el conocimiento del Sol y las estrellas. Este sábado el programa divulgativo de la ALA se desarrolló en el parque de las Tierras Leonesas ubicado en el barrio de La Palomera, con gran éxito de público.

En la primera de las dos jornadas que tienen este parque como epicentro el público pudo disfrutar de la observación del sol a simple vista con gafas de eclipse y también por proyección, a través de un SolarScope, y en caja oscura, y con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno.

Niños y mayores se acercaron a hacer cola para contemplar el sol a través de los atractivos aparatos, en una sesión de más de dos horas que sirve de prueba y preparativos para asistir al eclipse del verano con más ganas y conocimiento.

Durante la mañana, el voluntariado de la ALA explicó y simuló el eclipse a través del manejo de maquetas. Otra de las actividades fue la construcción de un reloj de sol en cartulina, para después realizar la lectura de relojes de sol. La asistencia a estas actividades es gratuita y está dirigida al público en general que quiera aprender cómo disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad.

La observación nocturna del cielo, tendrá lugar el 28 de marzo, también en el parque de las Tierras Leonesas, a partir de las 19.00 horas, bajo el título «Un paseo por el cielo». Esta actividad se encuadra, además, en el programa conmemorativo del 40 aniversario de la asociación, fundada el 25 de octubre de 1985. La actividad, gratuita, se alargará hasta las 22.00 horas y está dirigida al público en general. No es necesario ningún conocimiento previo de astronomía. Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios.