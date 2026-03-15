Noventa pétalos para Gloria

Gloria Martínez Pérez cumple hoy 90 años rodeada de flores, amigos y familia, como pasó casi toda su vida, que forma parte de la historia de la ciudad de León. Su nombre está vinculado para siempre a una de las floristerías más conocidas de León. Flores Holanda forma parte de la vida de la ciudad, una de las pocas que decoraban los grandes acontecimientos que se celebran en comunidad, como los pasos de las cofradías en Semana Santa, fiestas de San Juan, bodas, bautizos y fiestas de todo tipo. Sus adornos florales fueron testigos de cientos de celebraciones y adornos florales en el Hostal de San Marcos. Las familias leonesas confiaban en el criterio de esta mujer de Mancilleros, Villaturiel, para inmortalizar con aromas florales sus actos más importantes. Cincuenta años rodeada de flores, como todavía lo hace hoy en la intimidad de su casa, en su terraza.

Una vida floral

Casada en 1957 con Andrés López de Castro, ya fallecido, el matrimonio tuvo tres hijos. Abrieron su primera tienda de flores en República Argentina en 1961 y en 1969 se desplazaron a Alfonso V, 13, donde desarrollaron la mayor parte de su profesión hasta el cierre por jubilación en 1996.

Gloria recuerda aquellos primeros años. «Mi marido era taxista y empezamos a hacer coronas de flores. Decidimos abrir una floristería. Decoré muchas bodas, todavía hoy me paran por la calle y me lo recuerdan, también decoré la boda de mis hijas y mis hermanos». En su memoria permanecen los aromas y los colores de sus preferidas como los jacintos, las anémonas, los nardos y las azuzenas. «Traíamos camiones procedentes de Holanda cargados de flores». A su 90 cumpleaños, todavía la paran por la calle para agradecerle el buen recuerdo de su bien hacer, que no abandona aunque ahora solo para su disfrute personal y el de su familia, rodeada de las flores que más le gustan.