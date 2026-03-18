Brote de meningitis en la Universidad de Kent

Publicado por Efe Londres Creado: Actualizado:

La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis en su zona que ha causado la muerte de dos jóvenes y, según las autoridades sanitarias, otros 13 chicos están hospitalizados.

Uno de los estudiantes de esa universidad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido, mientras que la otra víctima mortal es una chica de 18 años llamada Juliette, estudiante de un instituto de secundaria en el condado de Kent (sureste de Inglaterra).

La asociación de estudiantes de la universidad ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) ha identificado este martes como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

El lunes, cientos de estudiantes hicieron fila en el campus de la universidad para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés. El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, anunció este martes en el Parlamento que los estudiantes que viven en las residencias de la Universidad de Kent recibirán una vacuna contra la meningitis B.