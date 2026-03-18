La fórmula del ‘harambee’ africano para salvar a León

Harambee es una llamada colectiva a la unidad, el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida. Esta filosofía africana ha inspirado el Día del Trabajo Social en León para poner en valor a entidades que trabajan en equipo en la provincia desde diferentes frentes. «Desde el trabajo social los Ceas y los servicios sociales básicos, más los servicios de animación sociocomunitaria, trabajan junto con las entidades del tercer sector con distintos grupos de población», explica Angélica Cosmen, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de León, que, junto con la Escuela de Trabajo Social de la ULE promueve esta conmemoración.

«La gente es muy consciente de las necesidades y la situación de la provincia ante problemas como la despoblación y gracias a la unidad de los vecinos y cohesión de los pueblos muchas personas reciben atención sus necesidades más básicas», apostilla.

De forma individual y aisladamente es difícil, sino imposible, enfrentarse a la vida no sólo en el medio rural, sino también en las ciudades. La soledad no deseada es una de las consecuencias del fracaso de lo colectivo y lo común. «Son importantes tanto las asociaciones como las redes informales que dan arraigo y posibilidad para quedarse en los pueblos», insiste Cosmen.

"Gracias a la unidad de los vecinos y cohesión de los pueblos muchas personas reciben atención en sus necesidades básicas"

Una tarea en la que «se necesita el respaldo de las instituciones y de los profesionales» del trabajo social y animación sociocomunitaria. «Se van cubriendo las plazas pero debería haber más profesionales» y tener en cuenta que «hay zonas con más intensidad de trabajo que otras: no es igual Riaño que Astorga», puntualiza.

La mesa contó con la participación de proyectos como Colproleón, la asociación de colegios profesionales de la provincia que aglutina a 24 entidades con más de 20.000 personas colegiadas. «Colproleón nace en 2018 a raíz de las reivindicaciones de la plataforma intermodal de Torneros y aunque en ese tema no ha habido el éxito deseado, se nos escucha», explica su presidente, José Antonio Cuba.

«La salud mental, la despoblación y la atención primaria a nuestros pueblos, que está desmantelada», son algunas de las reivindicaciones que este colectivo planteó a los partidos políticos durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Es una de las entidades que promueve la candidatura de León como sede de la Agencia Nacional de Salud Pública.

La Cátedra de Territorios Sostenibles de la Uned se presentó como otra de las iniciativas de trabajo en equipo y en red para el bien común. Jorge Vega Núñez definió este organismo que dirige como «un ecosistema de innovación colaborativa» en el que participan numerosos agentes para desarrollar un proyecto.

El reto demográfico es uno de los principales objetivos de la Cátedra de Territorios Sostenibles de la Uned de Ponferrada

El reto demográfico es su principal objetivo, «sumando y generando alianzas», precisa. Vega destacó la colaboración de esta cátedra con la Diputación provincial a través de León sostenible con un centro de innovación territorial. Entre las acciones que llevan a cabo destacó Resprendiendo en tus pueblos, un programa que aglutina a 2.000 personas de 180 localidades con 43 docentes-dinamizadores con el objetivo clave de «hacer frente al riesgo de exclusión digital».

Desde el ámbito artístico, la plataforma Concomitentes presentó uno de los proyectos artísticos comunitarios que ha desarrollado en León, en concreto en la comarca de la Sobarriba. Narrativas solares hizo partícipe a la población de esta zona amenazada por grandes extensiones de huertos solares.

Alfredo Escapa, coordinador del proyecto, y Marta Aláiz, concomitente de Narrrativas solares, expusieron el proceso de investigación, interrelación y construcción de narrativas con la participación vecinal, culminando con la obra artística de María Auxiliadora Gálvez en las cercanías del pueblo de Villavente de la Sobarriba. Una estructura esférica de madera abierta concebida para reuniones, fiestas y actividades comunitarias.

El ‘harambee’ africano no es un ‘ente’ extraño en las tierras leonesas, donde el concejo fue tradición de gobierno de las comunidades, con participación democrática en la toma de decisión y compromiso vecinal en las responsabilidades. Son filosofías emparanteadas que valen para lo local y para lo global.

«En un mundo cada vez más fracturado por conflictos, desigualdades, desplazamientos y crisis ecológicas, el tema es a la vez un recordatorio y un desafío: la única forma sostenible de avanzar es mediante la cooperación, la solidaridad y la cocreación», señala la organización del Día del Trabajo Social.

El salón de actos del Palacio de Conde Luna se llenó a la llamada del ‘harambee’ leonés para escuchar las propuestas presentadas.