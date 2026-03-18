El cielo se ilumina con la llegada de la Luna de Gusano este 18 de marzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta noche, 18 de marzo de 2026, los observadores del cielo tienen una cita ineludible con la naturaleza. La luna llena, conocida tradicionalmente como la Luna de Gusano, alcanzará su máximo esplendor, dominando el horizonte desde el atardecer hasta el amanecer. Este fenómeno astronómico ocurre cuando nuestro satélite se posiciona exactamente al lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, permitiendo que su cara visible sea iluminada en su totalidad por los rayos solares.

El nombre de esta luna tiene raíces profundas en las tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte y Europa. Se le denomina Luna de Gusano porque coincide con el momento en que el suelo comienza a descongelarse tras el invierno, permitiendo que las lombrices de tierra emerjan y atraigan a las aves migratorias. Es, esencialmente, el último plenilunio antes del equinoccio, funcionando como un heraldo natural que anuncia el despertar de la vida silvestre y el fin inminente de la temporada de frío.

Para disfrutar de este evento no se requiere de equipos sofisticados como telescopios o binoculares, aunque su uso puede revelar detalles fascinantes de los cráteres y mares lunares. Los expertos recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y esperar al momento de la salida de la luna por el este, ya que el efecto óptico producido por la atmósfera suele hacer que el satélite luzca más grande y adquiera tonalidades anaranjadas cerca del horizonte.

Este plenilunio de marzo también posee una relevancia cultural y religiosa significativa, ya que se utiliza a menudo para calcular la fecha de festividades primaverales en diversos calendarios lunisolares. Mientras la Luna de Gusano recorre la constelación de Virgo durante la jornada de hoy, los aficionados a la fotografía y la astronomía tendrán una ventana perfecta para capturar la belleza de un ciclo que se repite con precisión matemática, recordándonos la conexión constante entre nuestro planeta y el cosmos.