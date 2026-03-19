El rey Felipe VI, ‘cicerone’ de Sergio Mattarella por las calles de Salamanca

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El rey Felipe VI ejerció hoy como ‘cicerone’ del presidente de la república de Italia, Sergio Mattarella, por las calles de Salamanca. El monarca compartió esta mañana un paseo con el jefe del Estado italiano por el centro histórico de la capital del Tormes, donde salió al encuentro de decenas de salmantinos que se agolparon para contemplar el el cortejo de autoridades.

Felipe de Borbón y Sergio Matarella subieron por la calle Tostado, envueltos en una nube de personal de seguridad, al encuentro del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, que les esperaba al pie de la escalinata del Palacio de Anaya, sede de la Facultad de Filología. Allí ambos jefes de estado pudieron fotografiarse con una nutrida representación de los estudiantes de italiano de la institución académica salmantina.

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Desde allí, los medios gráficos tomaron la delantera para esperar el tiro de cámara adecuado para inmortalizar el paso de la comitiva frente a las catedrales, una estampa para el recuerdo que, a buena seguro se recordará en la capital salmantina. Una ciudad, estudiantil por definición, en cuyas calles se notaba el colorido de la fiesta de Economía, con decenas de estudiantes disfrazados y sorprendidos por la presencia del rey de España.

La Rúa Mayor acogió entonces el paso de la expedición hasta la Plaza Mayor. Una calle plagada de cafeterías que, a esta hora, bullía como hervidero del estudiantado y la ciudadanía en plena jornada laboral. El ágora charra, epicentro de la visita de Matarella conducida por su anfitrión de excepción, fue la última estación antes de su entrada en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, donde el mandatario transalpino es investido como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Salamanca.

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El jurista italiano se suma a la prestigiosa lista de jefes de Estado y presidentes de Gobierno en recibir la distinción concedida por el Estudio salmantino. Se trata del segundo mandatario de la República de Italia tras Giulio Andreotti, que fue investido en mayo de 1986. A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI un total de ocho políticos se han incorporado al Claustro de Doctores de la ocho veces centenaria institución.