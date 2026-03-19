Descubre las mejores fotos del escaparate de la moda en la Mercedes Benz Fashion Week

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, refuerza su compromiso con el sector textil y de la moda facilitando la presencia de doce diseñadores de la Comunidad en la Mercedes‑Benz Fashion Week Madrid. Todos ellos presentarán sus colecciones dentro del stand institucional 'Uniendo Moda Castilla y León', que estará ubicado en la zona Cibelespacio, entre los días 20 y 22 de marzo.
EFE
Mercedes Fashion Week 2026
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