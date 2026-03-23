Asprona León: de diploma a título oficial

Asprona apuesta por la profesionalización de la formación. El Ecyl acaba de homologar siete certificados de profesionalizar del nivel 1, para el que no se necesita tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Otras cinco ofertas formativas están pendientes de homologación, confirmación que llegará en los próximos días.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza Los 222 usuarios de Asprona en San Nicolás de Bari, en Quintana de Raneros y el centro Formas, recientemente abierto en León, podrán acceder a los nuevos cursos. Los participantes podrán acceder a un título acreditativo homologado que sumará en el curriculo y les facilite el acceso a un empleo. «Las personas con discapacidad intelectual a los que atiende Asprona tienen diplomas con los que pueden empapelar una habitación, pero no les hace competitivos en una oferta de empleo porque, hasta ahora, no estaban homologados». El gerente de Asprona, Pedro Barrio, destaca el esfuerzo de la entidad por la formación, para la que cuentan con distintos itinerarios.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza Los siete certificados de profesionalidad homologados están vinculados, principalmente, a áreas administrativas, comercio, limpieza, jardinería,. floristería y almacén. En el centro multiactividad Formas, recientemente adquirido por Asprona, se ha solicitado la habilitación de especialidades administrativas y de comercio, certificados de ámbito sociosanitario y de dinamización de tiempo libre, en este caso abiertos también para la población general. Asprona espera a las próximas convocatorias para acceder a financiación.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza Este viernes, en uno de los cursos del programa Aspro-Inserta IV, una iniciativa formativa dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual, dentro de la convocatoria ‘Uno a Uno PEJ’ de la Fundación ONCE, Cristina explica a sus compañeros, en presencia del profesor Carlos González Delgado, las diferentes formas de reciclaje. «No es lo mismo basura que residuo», les dice mientras muestra los diferentes colores de los contenedores. En otros talleres aprenden informática, habilidades sociales, resolución de conflictos e inteligencia emocional. «Parar antes de actuar», dice Cristofer Silba, ponferradino hijo de padres caboverdianos que emigraron al Bierzo para trabajar en las minas. A Cristofer le gustaría ser mecánico y aprovecha para pedir a Pedro Barrio, gerente de Asprona, que solicite la acreditación profesional de esta titulación. A Mari Carmen Guerra, de 61 años, Carmele para los compañeros, le gustaría trabajar en el párking. Y Arón Alonso espera encontrar una ocupación en el reciclaje del aceite.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza A los actuales itinerarios de Inserción Sociolaboral, entre los que están los que financia la Junta de Castilla, se suman ahora nuevos espacios formativos homologados que transforman el aprendizaje con rutinas laborales y habilidades básicas, en titulaciones reconocidas para facilitar itinerarios reales hacia el empleo protegido, empleo con apoyo o la mejora de la empleabilidad.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza En la clase que imparte Isabel Martínez, un grupo de diez jóvenes se forman como auxiliares de industria farmacéutica. «Aprenden a contener un derrame de productos químicos». Al final de la clase, Jaime Prieto Valdez, como cualquier chico de su edad (todos son menores de 30 años) se distrae pensando en la música, su afición. «Lo que más me gusta es charlar con las personas y la música». Andrea Álvarez, por su parte, se declara amante de la lectura «sobre todo de misterio».

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza La estrategia formativa de Asprona distingue dos perfiles de destinatarios. Los certificados de profesionalidad de nivel 1 están orientados a usuarios de la entidad, no requieren de formación previa y permiten acceder a una formación oficial, práctica, adaptada, oficial y reglada.

Ecyl homologa títulos de AspronaVirginia Moran Asprona se profesionaliza Los certificados de profesionalidad de nivel 2, como atención sociosanitaria a domicilio, dependientes en instituciones y dinamización de actividades de tiempo libre, están abiertas al público general y se dirigen a parados o en búsqueda de mejora de empleo.

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