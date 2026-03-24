La España de 2025: envejecida, laica, culta y polarizada

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentó este lunes los cinco volúmenes del informe España 2025, estructura y cambio social, elaborado por 146 expertos, que refleja la evolución del país en el último medio siglo, para ser ahora más envejecido, feminista, laico, culto, complejo y polarizado. Así lo explicó el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y la también socióloga Constanza Tobío, coordinadores del estudio, en la presentación en Madrid, en la que resaltaron que es la obra más completa y amplia hasta la fecha para tratar de definir qué es España.

«Es una de las sociedades del ámbito europeo que ha experimentado más cambios en los últimos cincuenta o cien años», subrayó Tezanos, que describe a España como «un país en movimiento, en cambio constante».

Hace ochenta años, más del 50% de la población activa trabajaba en el sector agrario, por apenas el 3 % ahora, comentó Tezanos para reflejar la «industrialización acelerada» y el enorme cambio social, superior al del entorno europeo, lo que influye en datos actuales, como la menor tasa de afiliación sindical. El cambio acelerado lleva también, por ejemplo, a que España sea «un país de muchas expectativas y de muchas frustraciones».

Una prueba del mayor pesimismo en España, según Tezanos, es que cuando se pregunta si la economía va bien, dos tercios contestan mal o muy mal, pero si se circunscribe al ámbito personal, dos tercios responden que a ellos les va bien o muy bien; en «un pesimismo interpretativo» característico de España. Otro cambio es la secularización, al pasar en medio siglo de dos tercios de católicos practicantes a solo el 18,4 %, que en los menores de 30 años se queda en el 8 %, así como haber pasado también en un ciclo histórico corto de ser un país «tremendamente machista» a estar «en la vanguardia en conquistas del feminismo». El aumento de la esperanza de vida hasta los 85 años, el mayor junto a Japón; la menor tasa reproductiva, una de las más bajas del mundo, y el mayor desempleo fueron destacados por el presidente del CIS, antes de describir a la sociedad española actual como «más culta, más viajera, más abierta, más disfrutona, más igualitaria, más laica y más dinámica».

Mayor complejidad política

La representación política más fragmentada y la mayor dificultad para que fragüen mayorías ha sido otro aspecto del cambio en España de la última década subrayado por Tezanos, aunque sea un cambio similar al del entorno europeo. España difiere en que hayan fracasado todos los partidos centristas desde el derrumbe de la UCD, algo que no ha ocurrido en otros países, y pese a que la mayoría de encuestados se ubiquen a sí mismos en posiciones de centro. Tezanos apuntó que la sociedad está políticamente más polarizada, algo que viene ocurriendo en otras, como la estadounidense. En el último medio siglo se ha producido un gran cambio en las relaciones sexuales y amorosas. Una muestra es que hace treinta años más de la mitad de la población solo había tenido relaciones sexuales con una persona, cuando ahora solo son el 23 %. Con relaciones con más de diez personas, eran solo el 9 % en los noventa, y ahora son el 23 %.