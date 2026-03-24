Bajan las rupturas de matrimonios en León

Las rupturas matrimoniales descienden. En el año 2025 no se produjo ninguna nulidad matrimonial en León, como en 2024, pero los divorcios y las separaciones descienden con respecto al año anterior. En León se rompieron 616 matrimonioos, 208 de ellos sin consenso entre la pareja. Son 58 rupturas menos que en el año 2024. La misma tendencia llevan las separaciones, con 26 parejas que decidieron emprender caminos diferentes en 2025, 5 de ellas sin consenso. En 2024 fueron 35 parejas y solo 25 lo hicieron con un acuerdo previo.

Las parejas se separan cada vez menos. Algunos abogados lo atribuyen a la situación económica, aunque hay que tener en cuenta que cada vez hay menos parejas que optan por la convivencia sin pasar ni por la iglesia ni por los juzgados, lo que podría influir también en el descenso estadístico del Consejo General del Poder Judicial.

Media nacional en CyL

Las rupturas matrimoniales en Castilla y León se redujeron durante el año 2025 un 14,3% en comparación con 2024, al pasar de las 4.044 a las 3.464 del pasado año. Este descenso se sitúa por encima de la media nacional, que es del 11,7%, hasta totalizar 84.424, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Las tasas más altas, por encima de la media nacional (171,9), se dieron en Baleares con 207,7 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, seguida por Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6, y Andalucía, con 172,3. Por debajo de la media nacional está Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4, que presentó la cifra más baja del país. En Castilla y León se contabilizaron 2.258 divorcios consensuados (un 7,2% menos) y 1.095 sin acuerdo (un 25,2 % menos), y 85 separaciones consensuadas y 25 sin acuerdo.