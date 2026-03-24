El tiempo en León: cielos despejados y ascenso de las temperaturas

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Este martes se prevé una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la provincia de León, con cielos poco nubosos o prácticamente despejados y únicamente la presencia de algunas nubes altas, según la predicción difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación se mantendrá sin fenómenos significativos y con un ambiente más templado que en días anteriores.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios relevantes, aunque la madrugada dejará todavía heladas débiles en varias zonas, especialmente en áreas de montaña y en los valles más expuestos al enfriamiento nocturno.

El contraste llegará durante el día, ya que las temperaturas máximas se elevarán de forma generalizada, con un ascenso ligero en la meseta y más acusado en las comarcas montañosas, donde se registrarán los valores diurnos más suaves.

En la capital leonesa la jornada comenzará con una mínima de un grado bajo cero y alcanzará los 18 grados durante el día. Astorga partirá de un grado positivo y llegará a 19, mientras que Ponferrada, más templada, subirá desde los 4 hasta los 20 grados. El mayor contraste se espera en Villablino, que pasará de 0 a 22 grados, reflejo del repunte térmico previsto en la montaña occidental.

El viento soplará flojo y de componente noreste y norte durante la mañana, con tendencia a rolar a suroeste en las horas centrales y de la tarde, sin que se prevean rachas destacadas. El conjunto de la provincia permanecerá bajo un escenario anticiclónico que favorecerá la estabilidad, la amplitud térmica y el predominio de los cielos despejados.