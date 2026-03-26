Ciencia de alto nivel en León por el eclipse de Sol

León es el mejor lugar del mundo para presenciar el 12 de agosto el mayor acontecimiento astronómico de los últimos 130 años. Científicos, astrónomos y aficionados nacionales e internacionales se darán cita en León para estudiar el mayor espectáculo que se podrá ver en el cielo desde hace 130 años, algo que ya sabía y llevan meses divulgando los aficionados de la provincia.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, comunicaron este miércoles la decisión de la Agencia Espacial Europea (ESA) de elegir León como punto de encuentro científico nacional e internacional.

Un trabajo conjunto que las tres instituciones iniciaron en el mes de octubre y que se confirma ahora con el anuncio de un programa de actividades y observación que tendrá lugar en el interior y las inmediaciones del Palacio de Exposiciones, un espacio elegido por investigadores de la Universidad de León que se transformará en un gran espacio abierto a la ciudadanía para la ciencia, la divulgación y la participación.

Aunque todavía no se han concretado las actividades y la organización para acceder el lugar, el programa combinará charlas científicas sobre el eclipse, el estudio del Sol y la meteorología espacial y su impacto en la vida en la Tierra, con la presencia de expertos que han participado en misiones de la ESA.

La Universidad participará activamente en el desarrollo del programa, tanto en su vertiente científica como en la divulgativa, y está prevista que la primera acción en torno a este gran evento se realice en la última semana de abril, cuando miembros de la ESA España protagonizarán una jornada divulgativa sobre el eclipse. El evento permitirá seguir la ocultación momento a momento, directamente y a través de pantallas que conectarán con observatorios astronómicos.

El especialista y divulgador científico José Vicente Casado, destaca que la ESA viene a confirmar los que desde hace meses ya conocían los especialistas en León. Casado ya se anticipó en septiembre del año pasado a señalar a la Camperona, en Sabero, a 1.606 metros de altura, como el mejor lugar de la provincia para ver el eclipse por las condiciones de humedad y poca contaminación lumínica.

Científicos de la ESA y la Nasa ya tienen elegido el lugar de la provincia al que desplazarán la tecnología más avanzada para medir las estrellas, las vibraciones de la atmósfera y la corona solar. «El 12 de agosto será una noche especial porque habrá Luna Nueva y Perséidas. Hemos esperado más de cien años para vivir una noche así».

La Asociación de Astronomía de León estará presente en el programa con talleres y actividades de divulgación, aunque como destaca José Vicente Gavilanes «el eclipse se podrá disfrutar desde cualquier lugar de la provincia. Es un fenómeno que se verá a simple vista».