Arturo Fernández, un leonés en la ESA: "Se puede aprovechar el evento para poner el foco en la industria tecnológica leonesa"

Arturo Fernández, ingeniero oventense con raíces leonesas que trabaja en la ESA, cree que este tipo de eventos naturales atraen a un montón de gente de muchos países. «Una mezcla de científicos que trabajan en estos temas y gente que tiene la astronomía como afición son un perfil de visitante muy interesante de visitantes.

Además del impacto en el sector turístico, "este tipo de eventos son una oportunidad fantástica para organizar reuniones científicas de alto nivel, aprovechando que muchos potenciales participantes ya van a venir de todos modos. Se puede aprovechar también para poner en el foco a la industria tecnologíca leonesa y a los grupos de investigación de la región. Buen organizado, puede ser realmente interesante para atraer empresas y establecer contactos con personas o empresas muy atractivas».