La tortilla de ortiga triunfa en Domingo Tortillero

La innovación ha llegado al tradicional Domingo Tortillero en Fresno de la Vega. Una tortilla de ortigas fue una de las que más llamó la atención por su originalidad y Javier Fernández de Paz, chef internacional retirado en su pueblo natal, se llevó el primer premio a la originalidad.

Una treintena de tortillas se presentaron al concurso organizado por el Ayuntamiento de Fresno de la Vega, en colaboración con la Asociación Fraxino. En la modalidad de tortilla tradicional, ganó el matrimonio de Conchi Ramos y Manuel Polo. «Podía haber ganado cualquiera porque eran todas buenísimas», asegura Javier Fernández de Paz, que aporta su talento y creatividad a la gastronomía local en todos los acontecimientos de la capital del pimiento morrón.

La tortilla de ortiga que triunfó en Domingo Tortillero.DL

Las hubo de pulpo, de anchoas y con virutas de ibérico. Javier presentó tres tortillas: la tradicional de huevo, patata y cebolla; una tortilla de spaghetti al estilo italiano pero con un toque leonés de chorizo y la triunfadora de ortigas. Esta planta, a la que hay que acercarse con tiento y guantes porque producen picores al contacto con la piel, es muy manejable en la cocina. «Cocinada no pica. Queda como si fuera espinaca y tiene mucho hierro», explica el cocinero. Además, la ortiga aporta mucho hierro. «Se me ocurrió porque asistí a un curso que dieron en Cerezales del Condado y quería probar. Me hubiera gustado hacer también una tortilla guisada, tan típica de León, o una almejas... para otro año será», añadió. Más de cien personas disfrutaron del buen hacer en las cocinas fresnerinas en la plaza. Los premiados se llevaron 75 euros y todos recibieron una botella de vino como obsequio.

De correr la tortilla, como se hacía en sus tiempos de joven, a exponerla para no perder la tradición y para hacer comunidad. Javier Fernández de Paz aliñó la iniciativa con una exposición de huevos: blancos y morenos de las pitas leonesas, azules de las araucanas y mapuches, y gigantes de las ocas que también (y tan bien) se crían en el pueblo. Y con un guiño al nuevo comercio local: «Huevos de la tienda de Javi, el Argentino», rezaba un cartel. El Domingo Tortillero tiene un gran arraigo en diversas comarcas leonesas, especialmente todas las del sur. La fiesta precedía al recogimiento de la Semana de Pasión. Era también un ritual en el que mozos y mozas aprovechaban para acercarse más de lo habitual y probar el alegre vinillo de las bodegas.