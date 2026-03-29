Las ganaderas se empoderan en el Año del Pastoralismo y el Pastoreo

Publicado por EFE / DL Madrid / León Creado: Actualizado:

Ganaderas llegadas desde Suiza, Hungría e Italia, entre otros países, celebran en Madrid un encuentro para proponer una hoja de ruta para que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones. La cita está organizada por la red estatal de mujeres ganaderas de extensivo y pastoras Ganaderas en Red y la Fundación Entretantos, con motivo del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo declarado por Naciones Unidas para 2026.

Las ganaderas han puesto en común preocupaciones que comparten en los distintos países europeos, y sobre todo ha servido para analizar y conocer las realidades de cada una, de las que «podemos aprender tanto unas como otras», señaló María Turiño, coordinadora del encuentro. Estas preocupaciones y demandas conformarán una hoja de ruta que contribuirá al documento político internacional del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo, que elabora de cara al Encuentro Mundial en Nepal, en mayo de 2026. «Vamos a explorar esos dos caminos, lo que tenemos en común y lo que nos diferencia y podemos impulsar en nuestros países», ha explicado Turiño, quien ha recordado que la mujer desempeña un papel «esencial» en la labor del pastoreo y de la ganadería extensiva.

Las ganaderas también cargan con el peso de las labores domésticas, ha precisado, por lo que su trabajo es «muchas veces muy invisible» y la toma de decisiones se da en espacios que son «prácticamente masculinos». Además, siguen enfrentando «barreras estructurales» como una mayor dificultad de acceso a la tierra, menor reconocimiento institucional y participación en la toma de decisiones. Para la ganadera y participante en la jornada Ainhoa López, que gestiona una dehesa de 400 hectáreas en el norte de la provincia de Huelva, este es un encuentro «entre iguales». Entre los objetivos que plantean de cara a Nepal están la creación de una red internacional de mujeres ganaderas y cómo utilizar esta red para que lleguen estas necesidades compartidas a las «mesas de decisión». «Tenemos las mismas inquietudes, las mismas necesidades, mujeres de todo el mundo y queremos plasmarlo (...) Nuestro gran objetivo es estar en la toma de decisiones, en las mesas de debate» ha aseverado López. Por herencia familiar o por vocación, los motivos que han llevado a estas ganaderas de toda Europa a ejercer la actividad son diferentes, al igual que su forma de practicarla en el día a día. La representación italiana fue de una ganadera que combina esta actividad con la educación a través de una escuela de pastoralismo creada por ella para mostrar a escolares y visitantes cómo funciona un sistema respetuoso con el bienestar animal. Llegada desde Suiza, la ganadera Séverine gestiona una granja ecológica de cabras lecheras, mientras que Claire, hija de ganaderos en el centro de Francia, es pastora en los Alpes franceses. Ninguna leonesa ha participado en el encuentro. Violeta Alegre, que pertenece a Ganaderas en Red, está en plena paridera, en la explotación de merinas trashumantes compartida con su marido.

Las ganaderas han puesto en común preocupaciones que comparten en los distintos países europeos y han aprendido de sus realidades