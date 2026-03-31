Cambios y novedades en el DNI: todo lo que debes saber antes de abril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El marco legal español da un paso definitivo hacia la digitalización administrativa. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado, el Documento Nacional de Identidad es un derecho para todos los ciudadanos con nacionalidad española y una obligación para los mayores de catorce años residentes en el país. Hasta la fecha, este deber implicaba portar físicamente la tarjeta ante cualquier requerimiento de las autoridades. Sin embargo, una actualización normativa impulsada por el Real Decreto 255/2025 transforma esta realidad, permitiendo que el smartphone se convierta en un soporte de identificación con plena validez jurídica.

A partir del próximo 2 de abril, la Policía Nacional habilitará de forma oficial el uso del DNI digital a través de la aplicación MiDNI. Este cambio supone que cualquier ciudadano podrá acreditar su identidad ante los agentes de la autoridad o funcionarios públicos sin necesidad de llevar el documento físico encima. La normativa no solo afecta a la relación con la administración, sino que extiende la obligatoriedad de aceptación a todas las entidades privadas. De este modo, bancos, hoteles, notarías y comercios deberán reconocer esta versión digital como un medio de identificación legal y vinculante.

La seguridad de este sistema radica en su funcionamiento en tiempo real. A diferencia de una simple fotografía o una copia estática, la aplicación oficial realiza una conexión directa con los servidores de la Policía Nacional cada vez que se requiere la identificación. Los datos se transmiten firmados digitalmente y tienen una validez temporal limitada, lo que impide cualquier intento de falsificación o manipulación. Además, para garantizar la privacidad del usuario, la información no queda almacenada de forma permanente en la memoria del teléfono móvil, sino que se consulta de manera dinámica en cada uso.

Las posibilidades que abre este nuevo escenario son extensas y cubren la mayoría de las gestiones cotidianas. Los ciudadanos podrán utilizar su teléfono para ejercer el derecho al voto, firmar escrituras ante notario, abrir cuentas bancarias, recoger medicamentos en farmacias o formalizar contratos de alquiler de vehículos. Incluso para actividades de ocio, como el registro en hoteles o la recogida de paquetería, el DNI digital será suficiente. No obstante, existen limitaciones importantes que los usuarios deben conocer, ya que el documento electrónico no servirá para viajar al extranjero ni para acreditar la identidad en situaciones donde no haya conexión de datos disponible.

Para comenzar a utilizar este servicio, la Policía Nacional ha establecido un proceso de registro previo que garantiza la titularidad del solicitante. Los ciudadanos pueden activar el sistema de forma autónoma si disponen de un lector de tarjetas y DNI electrónico, o bien acudir a una comisaría para obtener un código de registro en los Puntos de Actualización del DNI. Una vez descargada la app MiDNI de las tiendas oficiales y completada la validación mediante biometría o contraseña, el usuario recibirá un código de activación vía SMS que pondrá fin a la dependencia histórica del soporte físico.