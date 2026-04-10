Momentos antes del despegue del avión medicalizado con Eden y su familia rumbo a Fénix.DL

Un jet medicalizado de una fundación cristiana evangélica procedente de Phoenix (Estados Unidos) despegó esta mañana del aeropuerto de León.

En el avión viaja la esperanza para una niña leonesa de 11 años que sufre una enfermedad rara. La familia entera, matrimonio y cuatro hijos e hijas, vecina de la localidad de Azadinos (Sariegos), vuela rumbo a Phoenix para probar una terapia que les han ofrecido.

El avión medicalizado llegó anoche al aeropuerto de León con seis miembros en la tripulación que pasaron la noche en la capital.

Eden sufre el síndrome de la costilla deslizante desde hace dos años, El cartílago que une las costillas 8 a 10 de cada lado se desgarra, provocando que las costillas se separen. Este movimiento pinza los nervios intercostales y genera un dolor agónico.

"Nuestra hija comenzó a sufrir fuertes dolores costales cuando tenía nueve años", comenta el padre, Rubén Videira. "La intensidad era tal que en muchas ocasiones llegaba a desmayarse, llegando a suceder más de 20 veces en algunos días", añade.

Después de un proceso complejo y doloroso por el que fue trasladada desde el Hospital de León al Hospital la Paz de Madrid en diciembre de 2024, el problema de la niña no se ha podido solucionar. A través de las redes de esta comunidad religiosa en Estados Unidos, la fundación cristiana ha contactado con la familia y en menos de tres días han organizado el traslado.

Ahora, Eden va a ser tratada en el Pectus Center del Phoenix Children’s Hospital, uno de los centros de referencia mundial en deformidades de la caja torácica.

Un numeroso grupo de la comunidad la iglesia evangélica de Eras de Renueva de León acudió al aeropuerto a despedir a la familia. La niña llegó en ambulancia al aeropuerto a las siete y media de la mañana y el despegue se produjo poco después de las nueve, por lo que en este momento se encuentran en pleno vuelo trasoceánico.

"Es un milagro", asegura Manuel Corral, al destacar el gesto solidario cuyo coste económico puede rondar el millón de euros. Está previsto que la familia permanezca al menos dos años en Estados Unidos para este tratamiento. "He comunicado la situación al alcalde de León y les ha deseado lo mejor", comenta Corral.

"Somos cristianos evangélicos y nuestra fe es un pilar fundamental en este proceso", asegura la familia. Se han ido "entristecidos por tener que dejar nuestra vida en León por varios años" pero afrontando "este cambio con confianza y descansando en Él. Nos sentimos profundamente agradecidos por cómo Dios ha movido el corazón de personas al otro lado del mundo para que tengamos una oportunidad inalcanzable que de otra manera nunca podríamos ofrecer a nuestra hija".