León XIV recibe a su biógrafo leonés, Rafael Lazcano, en el Palacio Apostólico

El papa León XIV junto al leonés Rafael Lazcano en el Palacio Apostólico el pasado 9 de abril.DL

El biógrafo leonés del Papa, Rafael Lazcano, fue recibido en el Vaticano por León XIV a quien le pudo entregar personalmente el libro que ha publicado recientemente sobre el Pontífice.

Ambos fueron compañeros en el Colegio Mayor Internacional Santa Mónica de Roma durante la etapa en que Prevost estudiaba Derecho Canónico.

El encuentro de León XIV con su biógrafo fue «emotivo y fraterno», según Lazcano, y se prolongó duración 55 minutos, algo inusual. «El Papa estaba feliz entre «corazones inquietos» al estilo de San Agustín», señaló Lazcano.

La audiencia se produjo en el Palacio Apostólico y también estuvieron presentes Isaac González Marcos, agustino leonés que compartió estudios con Prevost, y el director de la editorial San Pablo en España, Rafael Espino.

La 'conexión leonesa' hizo que el actual Papa recalara en León en los años 80, dentro de una ruta por España. Más de cuatro décadas después de aquel viaje de juventud, el Papa «está muy ilusionado con la visita a España», que realizará entre el 6 y 12 de junio, tal y como comentó a Lezcano durante la prolongada audiencia.