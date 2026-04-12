Así ha apoyado Europa a la misión Artemis II de la Nasa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Módulo de Servicio Europeo suministró aire y agua potable a los astronautas, generó energía eléctrica a través de sus cuatro paneles solares, proporcionó control térmico en el inhóspito entorno del espacio y propulsó a Orion más de un millón de kilómetros a través del espacio profundo. Construido en su mayor parte por la industria europea bajo la dirección de la ESA, el Módulo de Servicio Europeo fue ensamblado por Airbus Defence and Space en Bremen (Alemania), con la colaboración de empresas de 13 países europeos, en la que participaron 20 contratistas principales y más de 100 proveedores europeos.

Los ingenieros europeos prestaron apoyo a la misión las 24 horas del día desde el centro técnico de la ESA, ESTEC, en los Países Bajos, desde el Centro Espacial Johnson de la Nasa en Houston y desde el Centro Europeo de Astronautas de la ESA en Alemania.

«El Módulo de Servicio Europeo ha demostrado de forma contundente la capacidad de Europa para suministrar elementos fundamentales para ambiciosas misiones de exploración internacional», afirma el director general de la ESA, Josef Aschbacher. «En nombre de la ESA, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios industriales de toda Europa por su dedicación, profesionalidad y su incansable compromiso con la máxima calidad. Este éxito es fruto de años de estrecha cooperación, ingeniería de excelencia y confianza entre la ESA y la industria europea. En particular, quisiera destacar a Airbus Defence and Space, como contratista principal de este complejo proyecto verdaderamente paneuropeo».

A las 00:35 CEST del 2 de abril, el cohete Space Launch System de la NASA despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida, con cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion. Veinte minutos después del lanzamiento, los cuatro paneles solares del Módulo de Servicio Europeo se desplegaron en el espacio y comenzaron a suministrar energía a Orion. Aproximadamente tres horas después del inicio de la misión, Orion se separó de la etapa superior del cohete y los astronautas tomaron el control manual, utilizando los motores del Módulo de Servicio Europeo para practicar maniobras de operación de proximidad de cara a futuras misiones Artemis.

En el segundo día de vuelo de la misión Artemis II, tras una jornada de comprobaciones de seguridad en órbita terrestre, el control de la misión dio luz verde a la inyección trans-lunar. Esta combustión de 350 segundos realizada por el motor principal del Módulo de Servicio Europeo situó a Orion y a su tripulación en su trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna. Esta combustión inicial fue tan precisa que se cancelaron dos de las tres combustiones de corrección de trayectoria previstas en el camino hacia la Luna para ajustar la trayectoria de la nave espacial.

«El Módulo de Servicio Europeo ha impulsado a Artemis II hacia la Luna con tal precisión que no han sido necesarias las dos maniobras de corrección de trayectoria previstas, lo que demuestra nuestro saber hacer en toda su plenitud», afirma Daniel Neuenschwander, director de Exploración Humana y Robótica de la ESA. «Este éxito es testimonio del arduo trabajo de todos los equipos que han participado en este proyecto. Desde los ingenieros europeos que han trabajado durante años en el desarrollo del hardware, hasta los expertos que dan apoyo a la misión desde las salas de control en Europa y en Estados Unidos... ellos son quienes han hecho realidad el sueño de volver a la Luna para quedarnos».

La tripulación de Orion sobrevoló la Luna el 6 de abril, batiendo el récord del Apolo 13 de mayor distancia de la Tierra. Tras el sobrevuelo lunar, se realizaron tres maniobras más de corrección de trayectoria durante el viaje de cuatro días de regreso a la Tierra.

En el décimo día de vuelo, el último día de la misión Artemis II, el módulo de tripulación de Orion y el Módulo de Servicio Europeo se separaron a las 00:33 BST/01:33 CEST del 11 de abril. Veinte minutos más tarde, el módulo de tripulación inició su reentrada en la atmósfera terrestre, y el amerizaje tuvo lugar apenas unos minutos después. El Módulo de Servicio Europeo se desintegró sin causar daños en la atmósfera terrestre.