Gadis busca en León recetas de cocina con historia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gadis abre el plazo del concurso Compartimos las recetas e invita a dar a conocer las historias familiares que hay detrás de cada plato a través del formulario web www.gadis.es/compartimoslasrecetas. Pueden participar los mayores de 18 años de cualquier lugar de España y el plazo está abierto hasta el 31 de octubre.

Todos los participantes deberán explicar el significado de su receta respondiendo a la pregunta ¿Qué siginifica para ti? en un mínimo de 150 caracteres.

Gadis quiere poner en valor las recetas que se guardan como tesoros en cada casa y sacarlas del cajón.