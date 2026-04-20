Crecen las técnicas fertilidad que se adaptan a las nuevas familias de León

Las clínicas de fertilidad se adaptan a los nuevos perfiles de mujeres que buscan un embarazo. La ovodonación, los embarazos que se consiguen con óvulos donados por otras mujeres, suben un 6% en cinco años en León. El ginecólogo responsable de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Ginecológico de León de HM San Francisco, Florentino Garrido, destaca que «el perfil de las pacientes en las clínicas de fertilidad ha evolucionado drásticamente en la última década. Lo que antes era un servicio orientado exclusivamente a parejas heterosexuales con problemas médicos hoy es un espacio diverso donde los factores sociales pesan tanto como los biológicos».

Florentino Garrido.Ángelopez

La avanzada edad supone el perfil mayoritario de las mujeres que acuden a las clínicas en busca de un embarazo, un retraso de la maternidad que es el principal motivo de consulta. La edad promedio de la primera consulta en el centro está entre los 37 y 42 años. «A esa edad, la reserva ovárica suele ser baja y la calidad de los ovocitos es mala, con presencia de anomalías cromosómicas». Para Garrido, la conciencia de este «reloj biológico» hace que mujeres que no buscan un embarazo inmediato opten por la congelación para aplazar su fertilidad. «La preservación de ovocitos mediante la vitrificación ha aumentado ligeramente comparando los años desde el 2020 al 2025. Este aumento no es progresivo. En 2022, el número de pacientes que vitrificaron ovocitos disminuyó, pero en 2023 el aumento fue significativo», asegura Garrido.

Más de 40 años

El 16% de las pacientes que buscan un embarazo son menores de 35 años, porcentaje que sube al 48% entre los 35 y los 39 años y el 36% tienen más de 40.

El segundo perfil de mujer que más ha crecido en los laboratorios de fertilidad son las que quieren ser madres en solitario por elección. «No han encontrado la pareja adecuada o prefieren abordar la maternidad de forma autónoma». En el año 2025 representaron el 9 % de las pacientes.

Otro 2% de los tratamientos que se realizan en el Centro Ginecológico en 2025 fueron a pareja de mujeres, familias homoparentales que quieren tener una criatura.

La edad materna avanzada es la primera causa de infertilidad de las mujeres atendidas en el centro. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, las leonesas tienen su primer hijo a los 32,42 años, casi un año más tarde que en 2020 y siete años más que en el año 1975, cuando la edad media de las leonesas para quedarse embarazada de su primer hijo eran los 25 años.

En el 40% de los casos los problemas de infertilidad los tiene la mujer, otro 40% está en el hombre y un 20% es de causa desconocida.

A las causas biológicas, las clínicas de fertilidad incorporan desde hace una década, más perfiles de personas motivadas por factores sociales, como es la preservación de la fertilidad, mujeres solas por elección y parejas del mismo sexo.

Los factores mixtos y la esterilidad de origen desconocido, pequeñas alteraciones en ambos miembros de la pareja o cuando todo está bien pero el emabarazo no llega suponen un 20% de las consultas.

Más ovodonación

Con este cambio de perfil personas que llegan a la clínica, el porcentaje de pacientes que recurren a la ovodonación con respecto al total de las técnicas de reproducción asistida se ha incrementado a lo largo de los últimos 5 años. En el año 2020 los ciclos la recepción de ovocitos supusieron el 17 % del total de pacientes, porcentaje que ha subido en el año 2025 hasta el 23%.

La tasa de gestación global con ovocitos propios está en el centro entre el 50% y el 55%, un porcentaje que varía segun la edad de la paciente. En menores de 35 años es el 70% , entre los 35 y los 39 años es un 47% y con 40 o más años es del 35%. Con ovocitos de donante, la tasa de éxito aumenta hasta el 70%.

«Podemos destacar que el 89% de las pacientes receptoras de ovocitos de nuestro centro tiene 40 o más años y solo un 5% de pacientes son menores de 35 años», asegura Garrido.

La tasa de éxito de embarazo por inseminación es menor. En inseminación conyugal o de pareja es del 20 % y en inseminación de donante alcanza el 25%.