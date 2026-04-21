Sanidad amplía pruebas sanitarias que ya tiene Castilla y León

El Ministerio de Sanidad publicó este lunes en el BOE la orden con la que ha incorporado nueve cribados neonatales nuevos en la cartera común de servicios hasta las 21 patologías y ha elevado hasta los 74 años la edad de participación en el cribado de cáncer colorrectal.

Para el representante territorial de Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) en Castilla y León, el leonés Ricardo Fernández, esta lista de 21 enfermedades no supone ninguna novedad en Castilla y León, que tiene 21, y que sigue todavía por detrás de otras comunidades que ya hacen más de 40. «Son todo anuncios que no cambian nada», asegura, en un país con una inequidad territorial con comunidades autónomas que no llegan ni la veintena de pruebas para detectar enfermedades raras. «Estamos pidiendo que se amplíen muchas más». Comunidades como Galicia criban ya 39 patologías y Murcia suben a 47.

La orden que publica el BOE hace efectiva la ampliación de los cribados neonatales hasta las 21 patologías: Hipotiroidismo congénito; Fenilcetonuria; Fibrosis quística; Deficiencia de acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena media (MCADD); Deficiencia de 3-hidroxi-acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD); Acidemia glutárica tipo I (GA-I) y Anemia falciforme. También quedará cubierta la prueba de talón para Déficit de biotinidasa (DB); Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD); Homocistinuria; Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC); Tirosinemia tipo I (TYR I); Acidemia propiónica; Deficiencia primaria de carnitina; Deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga; Acidemias metilmalónicas; Acidemia metilmalónica aislada; Acidemia metilmalónica con homocistinuria; Acidemia isovalérica e Inmunodeficiencia combinada grave.

Cáncer de colon

Tampoco hay cambios para la sanidad de la comunidad en el anuncio de la ampliación de la edad para el cribado del cáncer de colon, que la orden que se publica en el Boletín Oficial del Estado sube hasta los 74 años, edad que ya está establecida en las pruebas de test de sangre en heces que se hacen en los cribados de Castilla y León.