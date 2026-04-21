Diario de León

Sanidad amplía pruebas sanitarias que ya tiene Castilla y León

Feder: «Las 21 test del talón que anuncia el BOE son insuficientes, hay otras comunidades que hacen 40»

Pedro Sánchez, en el acto del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad.

Pedro Sánchez, en el acto del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad.AVIER LIZÓN

Carmen Tapia
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Carmen TapiaCoordinadora de Sociedad
Madrid

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El Ministerio de Sanidad publicó este lunes en el BOE la orden con la que ha incorporado nueve cribados neonatales nuevos en la cartera común de servicios hasta las 21 patologías y ha elevado hasta los 74 años la edad de participación en el cribado de cáncer colorrectal.

Para el representante territorial de Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) en Castilla y León, el leonés Ricardo Fernández, esta lista de 21 enfermedades no supone ninguna novedad en Castilla y León, que tiene 21, y que sigue todavía por detrás de otras comunidades que ya hacen más de 40. «Son todo anuncios que no cambian nada», asegura, en un país con una inequidad territorial con comunidades autónomas que no llegan ni la veintena de pruebas para detectar enfermedades raras. «Estamos pidiendo que se amplíen muchas más». Comunidades como Galicia criban ya 39 patologías y Murcia suben a 47.

La orden que publica el BOE hace efectiva la ampliación de los cribados neonatales hasta las 21 patologías: Hipotiroidismo congénito; Fenilcetonuria; Fibrosis quística; Deficiencia de acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena media (MCADD); Deficiencia de 3-hidroxi-acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD); Acidemia glutárica tipo I (GA-I) y Anemia falciforme. También quedará cubierta la prueba de talón para Déficit de biotinidasa (DB); Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD); Homocistinuria; Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC); Tirosinemia tipo I (TYR I); Acidemia propiónica; Deficiencia primaria de carnitina; Deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga; Acidemias metilmalónicas; Acidemia metilmalónica aislada; Acidemia metilmalónica con homocistinuria; Acidemia isovalérica e Inmunodeficiencia combinada grave.

Cáncer de colon

Tampoco hay cambios para la sanidad de la comunidad en el anuncio de la ampliación de la edad para el cribado del cáncer de colon, que la orden que se publica en el Boletín Oficial del Estado sube hasta los 74 años, edad que ya está establecida en las pruebas de test de sangre en heces que se hacen en los cribados de Castilla y León.

30 millones para la atención al cáncer

Pedro Sánchez anunció este lunes que el Gobierno va a destinar 30 millones de euros para dotar a los hospitales españoles con una tecnología que les permitirá ser más eficaces en el diagnóstico de los distintos tipos de cáncer y que, además, les facilitará que después, gracias a los datos personalizados obtenidos, puedan determinar los tratamientos más efectivos para cada uno de los pacientes. El presidente del Ejecutivo dio a conocer el programa en el trascurso del acto que conmemoró los 40 años de existencia de la Ley General de Sanidad, la norma impulsada en 1986 por el ministro Ernest Lluch —poco después asesinado por ETA-, que permitió crear el Sistema Nacional de Salud (SNS) y poner en marcha una sanidad gratuita, universal y de calidad en todo el país.El jefe del Ejecutivo indicó que los 30 millones de euros se dedicarán a dotar de una tecnología que permitirá digitalizar los análisis de las áreas y muestras de tumores y células sospechosas que realizan los departamentos hospitalarios de anatomía patológica y que les facilitará una mejora en la detección precoz, un diagnóstico más certero de la enfermedad y una mayor eficacia en las terapias para combatirla. Esta tecnología, relató, les permitirá cruzar la información procedente del tumor con los datos genéticos del paciente, lo que facilitará un diagnóstico más detallado y personalizar y afinar al máximo los tratamientos que más le pueden ayudar y, al tiempo, descartar acciones innecesarias que solo les causarían malestar y efectos secundarios.Estos aparatos de digitalización también impulsarán la atención oncológica de calidad en todo el territorio pues permitirán las pruebas y consultas a distancia y facilitarán la atención en red por parte de los médicos y el trabajo conjunto sobre un caso por parte de los mejores especialistas. La idea, resumió, es invertir en esta tecnología contra el cáncer para «llegar antes, acertar más y actuar mejor». El presidente del Gobierno recordó que su Ejecutivo ya ha invertido en los últimos ocho años 800 millones de euros en un plan de mejora de la tecnología hospitalaria.
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