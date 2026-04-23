Diario de León

Descubre tu nombre en impresionantes paisajes capturados por la Nasa desde el espacio

Estas imágenes satelitales Landsat provienen del Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y ESA Sentinel Hub, y están disponibles para su descarga

León escrito con fotos de paisajes capturados por Landsat.

León escrito con fotos de paisajes capturados por Landsat.NASA

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Por el Día de la Tierra, la Nasa ha lanzado una web interactiva en la que puedes buscar cualquier palabra y verla representada en paisajes. Estas vistas de la Tierra han sido capturadas por el satélite Landsat. Las imágenes satelitales utilizadas en esta herramienta interactiva forman parte del extenso archivo de Landsat, que abarca más de 50 años.

Estas imágenes satelitales Landsat provienen del Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS EarthExplorer y ESA Sentinel Hub, y están disponibles para su descarga.

Diario de León escrito con fotos de paisajes capturados por Landsat.

Diario de León escrito con fotos de paisajes capturados por Landsat.NASA

Se puede acceder a la web en este enlace.

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