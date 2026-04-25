El atún rojo salvaje ya está en Alimerka

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alimerka ha iniciado a una nueva campaña del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, cuyos primeros ejemplares han llegado ya directamente desde Barbate (Cádiz). El producto está disponible en una selección de 65 supermercados de Asturias y Castilla y León, y también se podrá solicitar por encargo (consultando en la pescadería de cualquiera de los puntos de venta), consolidando un año más a la compañía asturiana como la primera empresa de distribución alimentaria en ofrecerlo.

La enseña presenta este producto siguiendo el despiece tradicional de la bahía de Cádiz (cola negra o blanca, plato, descargamento, descargado, tarantelo, ventresca, barriga y, de las partes nobles, morrillo, mormo, contramormo y faceta), respetando al máximo su valor gastronómico y su autenticidad. Bajo el lema «El tesoro más preciado del mar», Alimerka prevé poner a la venta cerca de 8.000 kilos durante esta campaña. La compañía suma ya 16 años consecutivos apostando por traer al norte el atún rojo salvaje de almadraba.