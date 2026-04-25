Una de las confiterías más emblemáticas de León cierra sus tiendas en la capital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El emblemático obrador Confitería Fuensanta bajará la persiana en la capital leonesa. La emblemática firma leonesa anuncia el cierre de todos sus establecimientos físicos del centro de la ciudad ubicados en La Palomera y Santa Ana. Estos locales se suman a la pastelería ya cerrada previamente en la Gran Vía de San Marcos.

Según han anunciado en sus redes sociales, su actividad en la provincia no cesará, sino que solo mantendrán abierto su local ubicado en el Polígono de Onzonilla. Esta tienda-restaurante continuará ofreciendo sus productos y servicios de siempre.