León revive los 40 años de la tragedia nuclear de Chernóbil

La catástrofe nuclear de Chernóbyl cumple 40 años. León revivirá este lunes la tragedia en una mesa redonda que organiza Aalud (Asociación Amigos Ucranianos Damnificados) en la que participan especialistas de diferentes ámbitos y personas que vivieron de cerca el accidente de la central nuclear que, de alguna manera, marcaba el fin de la Unión Soviética.

«Chornóbyl— 40 años después. Pasado y presente de una catástrofe» tendrá lugar el 27 de abril a las 20.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en la calle Alfonso V. «Se trata de un evento de gran interés social, histórico y divulgativo, en el que se abordarán distintas perspectivas sobre la catástrofe de Chernóbil, desde su contexto histórico hasta su impacto y relevancia en la actualidad», apunta Oresta Modla, presidenta de Aalud. La charla ofrecerá una visión técnica del accidente y de la energía nuclear, de la mano de especialistas como un ingeniero aeroespacial y un antiguo director de una central nuclear, lo que permitirá comprender mejor tanto los aspectos científicos como las implicaciones de seguridad de este tipo de instalaciones. El acto contará además con la participación de otros expertos y testimonios directos, aportando una visión rigurosa, técnica y humana sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente. Oresta Modla abordará la ponencia ‘Del silencio soviético al riesgo nuclear en la guerra de Rusia contra Ucrania». A continuación, según figura en el cartel anunciador, el ingeniero aeroespacial y exdirector de la construcción de la central nuclear de Trillo, David Gustavo López, explicará cómo ocurrió el accidente de Chernóbil. El director de La 8 León, Juan Francisco Martín Fresneda, hará un balance de estas cuatro décadas. Por su parte, Javier Caballero Chica, doctor en Historia del Arte, hablará de la arquitectura de la ciudad de Pripíat como referente de la modernidad en la Unión Soviética. El teniente de la Guardia Civil Álvaro Pinto González hablará del papel de la Benemérita ante situaciones de riesgo NRBQ. El testimonio de las personas más cercanas a la catástrofe se escuchará en las voces de Olga Kosovan e Iryna Yatsuk, que hablarán de cómo se vivió la tragedia en la sociedad. Ucrania recuerda este domingo la explosión del cuarto reactor de la central de Chernóbil, el mayor desastre nuclear de la historia. 40 años después las embarazadas aún temen al fantasma radiactivo que puede afectar a sus futuros hijos, nadie lo olvida; nadie lo comprende. Sucedió el 26 de abril de 1986. Todo se juntó: un fallo humano, equipos defectuosos, mala gestión, falta de medidas de seguridad... Y mentiras. Lo que hoy es Ucrania, el país que se resiste a ser invadido por Rusia, formaba parte entonces de la Unión Soviética. El Kremlin, tan preocupado por la propaganda, no informó del incidente hasta dos días después. La URSS dio la 31 muertos. La ONU estima que ronda los 4.000.

En 1987, los dirigentes de la URSS dieron como oficial la cifra de 31 muertos en aquel siniestro. La ONU estima que ronda los 4.000