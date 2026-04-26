Aemet activa el aviso amarillo en León por tormentas y lluvias intensas este domingo

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de León, donde se esperan chubascos que podrán ir acompañados de aparato eléctrico.

La jornada arrancará con cielos poco nubosos, aunque a lo largo del día crecerá la nubosidad de evolución diurna que dará lugar a chubascos débiles o localmente moderados, con posibilidad de tormentas, especialmente en las zonas bajo aviso. No se descarta la formación de algún banco de niebla matinal aislado, sobre todo en áreas de montaña.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas subirán ligeramente, dejando un ambiente algo más templado en las horas centrales del día.

En la capital leonesa y en Astorga, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 23 de máxima, mientras que en Ponferrada se alcanzarán hasta 25 grados, con una mínima de 11.

En la zona norte, Villablino registrará valores más frescos, con 7 grados de mínima y 24 de máxima.

El viento soplará del norte y noreste, flojo en general, aunque podrán registrarse rachas fuertes asociadas a las tormentas, especialmente durante la tarde.

Ante esta situación, Aemet recomienda precaución en los desplazamientos y en las actividades al aire libre, sobre todo en áreas de montaña y durante los episodios tormentosos, así como mantenerse informados de la evolución meteorológica a lo largo del día.

La predicción mantiene un escenario de tiempo variable e inestable, típico de la primavera, en una jornada dominical marcada por la alternancia de claros, nubes y chubascos en buena parte de la provincia.