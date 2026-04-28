Una nueva terapia para la preeclampsia del embarazo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Un equipo internacional de investigadores ha probado con éxito un tratamiento de filtración sanguínea que logra reducir de forma segura los niveles de una proteína placentaria (sFlt-1) asociada a la preeclampsia en embarazadas y disminuir la hipertensión arterial asociada a esta afección.

La preeclampsia es una patología que puede presentarse en la segunda mitad del embarazo, y dar lugar a problemas graves tanto para la madre como para el bebé. Entre ellos, insuficiencia hepática y renal, edema pulmonar, restricción del crecimiento fetal intrauterino e incluso muerte materna y fetal.

Los tratamientos actuales, que incluyen corticosteroides para promover la maduración pulmonar fetal y sulfato de magnesio para prevenir convulsiones, no sirven para prolongar el embarazo de forma segura en mujeres que presentan la enfermedad en un estado muy prematuro.

El parto sigue siendo el único tratamiento definitivo y, aunque alivia los síntomas maternos, expone al feto a complicaciones de la prematuridad, especialmente cuando se produce a las 32 semanas de gestación o antes.

El equipo internacional de investigadores que ha realizado el estudio, que recoge la revista Nature Medicine este lunes, ha probado una técnica de filtrado del sistema circulatorio, llamada aféresis, para eliminar la proteína placentaria sFlt-1 de la sangre de la madre y evitar así el desarrollo de la preeclampsia.

En pruebas realizadas en tres monos gestantes, cada tratamiento redujo los niveles de sFlt-1 aproximadamente a la mitad, y dos de los tres animales dieron a luz a crías sanas; el tercero murió por complicaciones en el parto no relacionadas con el tratamiento.

Tras la prueba con monos, los autores probaron la técnica con cinco mujeres no embarazadas y no observaron efectos adversos.

A continuación la usaron con 16 mujeres embarazadas que padecían preeclampsia muy temprana. De ellas, 7 recibieron un ciclo de aféresis y 9 tuvieron varios ciclos del tratamiento. En las mujeres que recibieron más de un ciclo de tratamiento, los niveles de sFlt-1 descendieron un 16,7 % y la presión arterial bajó ligeramente. Tanto madres como bebés se mantuvieron estables en todo momento. El embarazo continuó durante una media de 10 días tras el ingreso hospitalario por preeclampsia, durante el cual las participantes recibieron tratamiento, en comparación con los 4 días de las mujeres no tratadas, y los efectos secundarios fueron leves, informan los autores.

Una muestra pequeña

Los resultados de este estudio piloto «sugieren que la aféresis es segura y tolerable, y que la eliminación de sFlt-1 de la sangre puede ayudar a ralentizar la progresión de la preeclampsia muy temprana sin perjudicar a la madre ni al bebé», inciden los autores, afiliados a universidades de Reino Unido, Alemania, Australia, y Estados Unidos.

Los investigadores reconocen, no obstante, que el tratamiento se ha probado con una muestra pequeña y hacen hincapié en que es necesario seguir haciendo estudios controlados de mayor envergadura para evaluar si es fiable para prolongar el embarazo y reducir el riesgo de parto prematuro.

Tras la prueba con monos, los autores probaron la técnica con cinco mujeres no embarazadas y no observaron efectos adversos