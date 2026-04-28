La Junta activa el Nivel 2 del Plancal por el eclipse total de agosto

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha activado desde este martes su Plan de Protección Civil de la Comunidad con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto, ante el previsible aumento de la movilidad y la posibilidad de concentración masiva de personas que puede conllevar riesgos para la seguridad. Con la activación de este plan, en situación 2 en todas las provincias en una escala ascendente de cero a tres, la Junta busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento, ha informado este martes el Gobierno autonómico en un comunicado.

Es previsible que el eclipse atraiga a un elevado número de personas hacia enclaves que reúnen condiciones especialmente favorables para su observación, lo que podría conllevar riesgos asociados para la seguridad de personas y bienes.

La gestión de este evento requiere una planificación anticipada que permita identificar y seleccionar los municipios más adecuados para albergar puntos de visionado seguros además de garantizar la existencia de accesos adecuados, capacidad de acogida suficiente y disponibilidad de infraestructuras y servicios, incluidos los de emergencia.

Este proceso implica la colaboración de múltiples organismos y la movilización de recursos técnicos y humanos, en el marco de una situación de emergencia de interés autonómico en fase preventiva. Entre las principales medidas destaca la identificación y selección de municipios aptos para la observación del eclipse, atendiendo a criterios de seguridad, accesibilidad y capacidad o la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como órgano de dirección y coordinación. También la movilización de medios y recursos autonómicos, así como la coordinación con otras administraciones y entidades colaboradoras y el análisis de escenarios y la elaboración de propuestas de planificación para apoyar la toma de decisiones.