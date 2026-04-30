Álvaro de Marichalar: "La juventud aspira a tener un carné de vulnerables"

El empresario y navegante Álvaro de Marichalar prepara su próxima travesía que durará tres años. Tiene el récord Guinness por cruzar el Atlántico en una moto acuática. Tras cuarenta años surcando los mares, su objetivo es dar la vuelta al mundo para rendir homenaje a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián El Cano.

La mayor aventura humana

«Hay que celebrar la gesta humana más importante». Álvaro de Marichalar vuelve, cinco años después, a plantearse un nuevo reto de navegación: dar la vuelta al mundo. Una aventura con la que quiere celebrar «la gesta humana más importante» de navegación realizada por Fernando de Magallanes, que descubrió en 1520 el paso marítimo natural que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, conocido actualmente como el Estrecho de Magallanes, y Juan Sebastián el Cano, que culminó la primera circunnavegación de la Tierra. Para Marichalar, después de esta hazaña, está en segundo y tercer lugar el descubrimiento de América y la llegada a la Luna. «Quiero honrar a Magallanes y El Cano, pero también a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que favoreció que ese acontecimiento pudiera realizarse».

Por la salud de los mares

«Contra los microplásticos y la pesca ilegal». «En soledad, en la mar, sientes de todo y te entristece». Marichalar alerta del millón de toneladas de plásticos que se vierten al mar y los ríos cada día en todo el mundo. «Lo veo desde hace cuarenta años y es fruto de la codicia, como la pesca ilegal. Con estas prácticas la mar deja de ser sostenible. Mi deber es crear conciencia y parar la codicia humana. Tenemos que preguntar qué pasa con las botellas de plástico, cuál es su destino, dónde está el vertedero, qué van a hacer para el reciclaje. Molesto a los fabricantes de plásticos. Molestas cuando dices la verdad, que te da libertad».

Cambio climático

«Es un cuento, una estafa. La acción del hombre sobre el cambio climático es mínima». Concienciado y comprometido por la contaminación del agua por los microplásticos, Álvaro de Marichalar niega que la acción humana esté provocando un cambio climático. «Los cambios climáticos se han producido por la evolución de la Tierra. La acción humana es mínima, es un cuento, una estafa, un invento. Al poder político le interesa hablarnos de esto para subir los impuestos. No hay nadie serio del mundo científico que lo diga. Los políticos nos quieren arrasar para que el individuo no tenga poder».

Aumento de algas

«Es consecuencia de los fertilizantes». Sí reconoce un incremento de algas «por la utilización de fertilizantes fuera del sentido común. Todo viene, una vez másl, de la codicia. Eso sí que es un cambio. El lugar de honor con el que se movían los navegantes como Magallanes y El Cano, se ha sustituido por la codicia y está amenazado por el dinero. Antes era el orgullo, la fuerza y el honor, como el valor de los reyes de León, que se comportaron con coraje y son un ejemplo. Ahora la juventud aspira a tener un carné de vulnerables, pero hay que volver al riesgo. La gran lección de la mar es que el miedo se combate asumiendo riesgos».

Burocracia

«El riesgo que asumo no es solo el de la naturaleza». Otra de sus mayores cruzadas es contra algunos políticos «que no les interesa que cruce el canal de Panamá para que no se sepa la cantidad de vertidos radiactivos prohibidos que hay allí. No podemos seguir sin hacer nada cuando la palabra está usurpada por una banda organizada de delincuentes».

Gestión de emociones

«Confiando en Dios, sabiéndote precario'. Navegante y empresario, confía en «los talentos» personales para superar las situaciones extremas. «Las emociones se gestionan confiando en Dios, sabiéndote precario y confiar en que te ha dado talentos que tienes que poner en marcha. He montado 11 empresas en mi vida y no todas han salido bien, pero hay que asumir el riesgo. El éxito real es el intento. Para mí fue un éxito lleguar en moto acuática hasta la estatua de la Libertad con la bandera de España. El miefo es una vacuna contra la locura. La expedición importante está en el interior».

Apoyo del entorno

«Tenemos que descartar a quien nos desanima». «No hagas trampas». Es el mensaje de Marichalar en las charlas que imparte a los estudiantes. «Tenemos que descartar a quien nos desanima. Tu logro también tiene que servir para que otros lo hagaan bien. No compensa jamás hacer trampas, como tomar drogas, que es buscar sensaciones que no tienes y te están engañando».

El imperio

«No hay que pedir perdón'. «No hay nada por lo que pedir perdón. Los políticos mexicanos tienen el país hecho un desastre y buscan en el pasado a los culpables. No hay nada en México que no sea fusión de españoles con las poblaciones indígenas. Les ha ido mal a ellos y a los españoles también».