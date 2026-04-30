León, 12 de agosto de 2026: Cien segundos de noche con Sol

El 12 de agosto de 2026 a las 20.29 horas la noche caerá sobre León repentinamente. Durante cien segundos el ocaso estará completamente eclipsado por la Luna. León es un lugar privilegiado para vivir este fenómeno astronómico y la ESA ha iniciado la cuenta atrás para acercar a estudiantes y ciudadanía las claves de cómo verlo con segurtidad y disfrutando al máximo de lo que se puede ver en el horizonte.

«León se viste de eclipse» trajo este miércoles a León al astrofísico y divulgador de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Juan Ángel Vaquerizo, y a la directora de la misión Solar Orbiter, Anik De Groof, dedicada a la investigación del Sol en este proyecto conjunto de la ESA y la Nasa, de la mano de la Universidad de León y el Ayuntamiento de León y con la colaboración de la Asociación Leonesa de Astronomía.

La cuenta atrás para el 12 de agosto —faltan 105 días— comenzó en el salón de grados de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial del campus de Vegazana. la Universidad de León. La explanada del aparcamiento del Palacio de Exposiciones será el escenario del evento en León.

El eclipse podrá verse desde otros espacios propicios como los que propone la la Asociación Leonesa de Astronomía: campo de fútbol, aparcamiento de Económicas, aparcamiento de Espacio León, La Lastra, Puente Castro, Cantamilanos, Avenida de Peregrinos y explanada de la Junta. Se podrá ver incluso desde la terraza de casa si entre las 19.30 horas y las 20.43, tiempo que durará el eclipse, se ve el sol desde allí. Al ser al atardecer el Sol estará muy bajo, un factor que hay que tener en cuenta para elegir el lugar, de modo que esté despejado de árboles, montañas o edificaciones.

Pero lo importante es ver el eclipse de forma segura. Durante el eclipse no se puede mirar el Sol directamente, salvo con gafas de eclipse homologadas. ISO 12312-1. «Mirar el Sol sin protección produce daños en los ojos irreversibles», advirtió Vaquerizo. Para telescopios o prismáticos también hay que poner filtros. No valen radiografías ni filtros de soldador.

El único momento en que se puede mirar al sol es durante los 100 segundos que dura la totalidad del eclipse, al quedar el Sol cubierto por la Luna. Será un momento mágico (si una nube no lo estropea). La noche caerá repentinamente sobre León a las 20.29, será un «ocaso con el Sol eclipsado».

Aunque en la ciudad será difícil ver a las gallinas apresurarse a dormir en sus gallineros, como cuentan de las crónicas de eventos históricos, habrá gente que saldrá de «se vaya de fiesta», bromeó el científico al aludir a la influencia que la oscuridad repentina puede tener en la conducta. «Va a ser un hecho histórico que recordaréis para siempre», aseguró Juan Ángel Vaquerizo, responsable del programa César de la ESA. Los eclipses son periódicos y aunque en algún momento del futuro volverá a repetirse en León «ya no estaremos aquí para verlo», apostilló. De hecho, hace 120 años que no ocurría. Los eclipses de Sol se ven de manera diferente y varían según la posición de la Tierra, de manera no se ve en todo el mundo. La órbita de la Luna no sigue el plano eclíptico de la Tierra y el Sol.

España tiene un trío de eclipses en dos años. El de 12 de agosto de 2026 es el más importante para León, es el único que se podrá ver aquí. Comenzará por el Polo Norte, Islandia y termina en España, en Mallorca, atravesando la franja norte de la Península desde La Coruña. l momento en que casi se produce el Sol se ven estructuras del Sol como el anillo de Diamantes o las perlas de Bayly.

Los eclipses totales son el «resultado extraordinario de una coincidencia»: la Luna es 400 veces más pequeña, pero también está a 400 veces más distancia del Sol y eso hace que tape con su sombra al astro rey. Anik de Groof, jefa de operaciones de Solar Orbiter, señaló que los eclipses siempre han interesado a la ciencia: «Es la única oportunidad de ver la capa exterior del Sol desde la Tierra».

La importancia de estudiar el Sol, añadió, se debe a la influencia que tiene sobre el planeta. «Toda la energía de la Tierra viene del Sol», señaló. «Nuestra estrella» tiene más de 5.000 millones años de vida y está compuesto de gases como hidrógeno más el plasma, de iones negativos que crean campos magnéticos. La estructura interna contiene varias capas y en el centro está el núcleo.