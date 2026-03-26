Sara García, astronauta de León: "La ESA reconoce el potencial de la ciudad de León"

La astronauta leonesa Sara García, recibe la noticia de la elección de León como punto de encuentro para ver el eclipse de Sol «con especial ilusión». Asegura que elegir León para un evento de esta magnitud «es un reconocimiento al potencial de la ciudad y a su compromiso con la ciencia y la divulgación».

Sara García opina que es «especialmente valioso que este proyecto sea fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea, la Universidad y el Ayuntamiento. Esa conexión entre instituciones científicas, académicas y locales es clave para acercar la ciencia a la sociedad y para generar un impacto real y duradero».

A declaraciones a este periódico, la astronauta leonesa califica el eclipse solar total como «un fenómeno extraordinario, pero lo importante es la oportunidad que representa para acercar la ciencia a la ciudadanía y que pueda vivirla en primera persona. Convertir ese momento en una experiencia compartida, con participación de expertos y actividades abiertas al público, puede despertar la curiosidad y el interés por la ciencia, especialmente entre la población más joven».