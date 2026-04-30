El universo digital de Lego

Publicado por Agencias Málaga Creado: Actualizado:

Lego, el universo de ladrillos de plástico nacido en 1932 en el taller de un carpintero danés, conmemora el trigésimo aniversario de su salto desde el mundo analógico al digital con una exposición que se abre al público este jueves en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Como prueba de esos orígenes, el recorrido comienza con un pato de madera con sonido creado en 1958, una pieza original que raramente sale del cuartel general de la empresa en Dinamarca, como ha resaltado este miércoles en la presentación Pilar Vilella, directora de marca del grupo Lego en España, Francia y Portugal.

"Esta exposición es un viaje compartido entre lo digital y lo analógico. El grupo Lego tuvo un gran hito hace treinta años cuando creó la división Lego Games para lanzar videojuegos", ha añadido Vilella, y desde entonces han llegado títulos como 'Lego Island' (1997) o 'Star Wars' (2005), que «vino a cambiar muchas cosas». "Para nosotros, es una celebración muy importante, de cómo hemos ido tejiendo redes entre el mundo físico y el mundo digital y creando experiencias relevantes para el público con personajes referentes de nuestro universo y juegos como 'Minecraft' o 'Fortnite'».

En esta exposición, dividida en siete zonas dedicadas a los diferentes videojuegos de Lego, los visitantes podrán encontrar esculturas gigantes en 3D y, como en todas las actividades del OXO Museo, prima lo interactivo, porque se podrá jugar de forma gratuita en varias pantallas a los títulos más destacados, pero también hacer construcciones con los míticos ladrillos de plástico.

Una de las esculturas que llamará la atención del visitante es el Super Mario ensamblado con 22.176 ladrillos, que pesa 52 kilogramos y cuya construcción ha supuesto 125 horas de trabajo. Este Super Mario simboliza la colaboración de Lego con la empresa japonesa de videojuegos Nintendo, que llegó al público en 2020 después de un minucioso proceso de desarrollo durante cinco años en el que «más de 6.000 prototipos se tiraron a la basura", ha destacado Vilella. "Para muchos, esta exposición conectará con sus primeras experiencias, porque hay una herencia compartida que podrán vivir las familias", ha apuntado la responsable de Lego, que ha animado a «no dejar de jugar en el formato que sea, porque, en una sociedad como la actual, hay que reivindicar el juego y el disfrute como norma de vida».