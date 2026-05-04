650 escolares de León, en el musical 'Jesús, el compañero perfecto'

El Auditorio Ciudad de León acogió este lunes la puesta en escena del musical Jesús, el compañero perfecto, un proyecto artístico y educativo que han impulsado a lo largo de este curso el Área de Enseñanza Religiosa Escolar-ERE de la Diócesis de León y Producciones Cantamor, con la implicación de 650 alumnos que fueron los protagonistas de las dos funciones desde los coros que acompañan un relato musical en el que se plantea una reflexión sobre la tecnología y las personas. Con la dirección musical a cargo de Goyo Casado y los arreglos de Sergio Merino, junto con los actores Laureano Ramírez y Fran Velázquez y las actrices Amanda G. Monge y Esther Santaella. El musical incluye un repertorio de nueve canciones originales en diferentes estilos universales.