¿Qué ocurrió tal día como hoy, 5 de mayo?
En 2003 nace Carlos Alcaraz, tenista español
Un 5 de mayo de 2003, tuvo lugar el lanzamiento oficial de Linkedin, la red social para profesionales; el mismo día de 2022 los nacionalistas del Sinn Féin ganaban por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte, y en 2023 la OMS ponía fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.
Día Internacional de la Matrona.
Día Mundial de la Higiene de Manos.
Día Mundial del Patrimonio Africano.
Día Mundial de la Lengua Portuguesa.
1808.- Abdicaciones de Bayona: Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.
1862.- Batalla de Puebla (México): las tropas mexicanas repelen a las francesas, en símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.
1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.
1921.- Nace Chanel n.5, el perfume más famoso y vendido de la historia.
1925.- Japón promulga su Ley de Sufragio universal.
1945.- Liberados los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen, en Austria, por Estados Unidos.
1949.- Se firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa.
1961.- El estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital de un astronauta, en la cápsula 'Freedom-7'.
1965.- Se estrella un avión en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) y mueren 32 personas.
1981.- El miembro del IRA Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre.
1982.- ETA asesina al director de la central nuclear de Lemóniz, Angel Pascual Múgica.
1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.
2003.- Nace Linkedin, la red social para profesionales.
2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garcon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby's.
2009.- El socialista Patxi López es elegido lehendakari, lo que le convierte en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco.
2012.- Japón apaga sus reactores nucleares tras 42 años, a la sombra de Fukushima.
2021.- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución.
2022.- Los nacionalistas del Sinn Féin ganaban por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte.
.- La cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes.
2023.- La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.
2024.- El Gobierno israelí cierra el canal Al Yazira en el país.
NACIMIENTOS
1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.
1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.
1818.- Karl Marx, sociólogo y economista alemán.
1826.- Eugenia de Montijo, aristócrata española, esposa de Napoleón III.
1846.- Federico Chueca, compositor español.
1914.- Tyrone Power, actor estadounidense.
1924.- Leopoldo Torre Nilsson, cineasta argentino.
1941.- Joaquín Leguina, político español.
1943.- Rafael Martos 'Raphael', cantante español.
1945.- César Alierta, abogado español, expresidente ejecutivo de Telefónica.
1952.- Jordi Llopart, atleta español.
1966.- Salvador Illa, político español, exministro de Sanidad durante la pandemia.
1988.- Adele, cantante británica.
1989.- Chris Brown, cantante estadounidense.
2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.
DEFUNCIONES
1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.
1892.- August Wilheim Hofmann, químico alemán.
1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.
1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.
2002.- Hugo Banzer, expresidente de Bolivia.
2010.- Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano.
2015.- Angélica 'Queca' Campillo, fotoperiodista española.
2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.
2023.- Arsenio Iglesias, entrenador de fútbol.
.- Sophia Vari, artista griega.
2024.- César Luis Menotti, 'El flaco', futbolista y entrenador de fútbol, argentino.
.- Bernard Hill, actor británico
2025.- José Angel de la Casa, periodista deportivo español.