Diario de León

¿Qué ocurrió tal día como hoy, 5 de mayo?

En 2003 nace Carlos Alcaraz, tenista español

Alcaraz celebra su triunfo sobre Djokovic que lo corona como flamante campeón del Abierto de Australia 2026.

Alcaraz celebra su triunfo sobre Djokovic que lo corona como flamante campeón del Abierto de Australia 2026.CARRET

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Agencias

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Un 5 de mayo de 2003, tuvo lugar el lanzamiento oficial de Linkedin, la red social para profesionales; el mismo día de 2022 los nacionalistas del Sinn Féin ganaban por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte, y en 2023 la OMS ponía fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.

Día Internacional de la Matrona.

Día Mundial de la Higiene de Manos.

Día Mundial del Patrimonio Africano.

Día Mundial de la Lengua Portuguesa.

1808.- Abdicaciones de Bayona: Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.

1862.- Batalla de Puebla (México): las tropas mexicanas repelen a las francesas, en símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.

1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.

1921.- Nace Chanel n.5, el perfume más famoso y vendido de la historia.

1925.- Japón promulga su Ley de Sufragio universal.

1945.- Liberados los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen, en Austria, por Estados Unidos.

1949.- Se firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa.

1961.- El estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital de un astronauta, en la cápsula 'Freedom-7'.

1965.- Se estrella un avión en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) y mueren 32 personas.

1981.- El miembro del IRA Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre.

1982.- ETA asesina al director de la central nuclear de Lemóniz, Angel Pascual Múgica.

1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.

2003.- Nace Linkedin, la red social para profesionales.

2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garcon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby's.

2009.- El socialista Patxi López es elegido lehendakari, lo que le convierte en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco.

2012.- Japón apaga sus reactores nucleares tras 42 años, a la sombra de Fukushima.

2021.- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución.

2022.- Los nacionalistas del Sinn Féin ganaban por primera vez las elecciones en Irlanda del Norte.

.- La cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes.

2023.- La OMS pone fin a más de 3 años de emergencia internacional por la covid-19.

2024.- El Gobierno israelí cierra el canal Al Yazira en el país.

NACIMIENTOS

1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.

1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.

1818.- Karl Marx, sociólogo y economista alemán.

1826.- Eugenia de Montijo, aristócrata española, esposa de Napoleón III.

1846.- Federico Chueca, compositor español.

1914.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1924.- Leopoldo Torre Nilsson, cineasta argentino.

1941.- Joaquín Leguina, político español.

1943.- Rafael Martos 'Raphael', cantante español.

1945.- César Alierta, abogado español, expresidente ejecutivo de Telefónica.

1952.- Jordi Llopart, atleta español.

1966.- Salvador Illa, político español, exministro de Sanidad durante la pandemia.

1988.- Adele, cantante británica.

1989.- Chris Brown, cantante estadounidense.

2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.

DEFUNCIONES

1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1892.- August Wilheim Hofmann, químico alemán.

1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.

1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.

2002.- Hugo Banzer, expresidente de Bolivia.

2010.- Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano.

2015.- Angélica 'Queca' Campillo, fotoperiodista española.

2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.

2023.- Arsenio Iglesias, entrenador de fútbol.

.- Sophia Vari, artista griega.

2024.- César Luis Menotti, 'El flaco', futbolista y entrenador de fútbol, argentino.

.- Bernard Hill, actor británico

2025.- José Angel de la Casa, periodista deportivo español.

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