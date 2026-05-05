León ya tiene el mejor sándwich de España y el segundo mejor bocadillo del país

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La propuesta 'Porchetta Pro Max 3000', elaborada por la bocatería Pangea León, ha sido reconocida como mejor sándwich y segundo mejor bocata del país en la final del Campeonato de España de Bocatas 2026, celebrada este pasado lunes en Madrid.

El establecimiento leonés competía como uno de los quince finalistas seleccionados entre decenas de propuestas de toda España y ha logrado dos de los principales galardones del certamen.

El campeonato, que ha celebrado este año su tercera edición, ha reunido a algunas de las propuestas más innovadoras del país en un formato popular reinterpretado desde la creatividad y el cuidado del producto.

La final se resolvió en una única cita en directo, con presencia de jurado profesional y público, y con retransmisión a nivel nacional.

Desde Pangea León, ubicado en la capital leonesa, han recibido los premios con emoción y agradecimiento. "Todavía estamos asimilando todo esto. Han sido días intensos, bonitos y muy emocionantes", han señalado desde el establecimiento a través de sus redes sociales, donde han destacado que el reconocimiento es fruto directo del apoyo de la clientela.

"Esto no habría sido posible sin vosotros: los que habéis venido a probarlo, los que lo habéis recomendado y los que nos habéis votado", han subrayado.

La 'Porchetta Pro Max 3000' se ha convertido en uno de los bocadillos más emblemáticos de la carta de Pangea, con una propuesta que combina elaboración cuidada, producto de calidad y una presentación pensada para sorprender, trasladando la cocina creativa a un formato informal y accesible. Ese equilibrio ha sido clave para conquistar tanto al público como al jurado del campeonato. Es un sándwich de pan de masa madre hecho en el obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con romescu picante de ciruela, dijonesa cremosa y chucrut express, equilibrado y sabroso.

En la final compitieron bocadillos procedentes de trece comunidades autónomas con recetas que iban desde reinterpretaciones de la cocina tradicional hasta combinaciones de inspiración internacional.

Entre ellas figuraban propuestas como el 'Bocata de la Valldigna' (Comunitat Valenciana); 'Dulce Pecado' (Andalucía); 'Comeorejas' (Castilla‑La Mancha); 'Paqui Melt' (Madrid);'Cerdo Gajja kimchi' (Galicia); El Raquero' (Cantabria); 'Chivito Magma' (Asturias) y 'Uuh! Mami' (País Vasco).

El Campeonato de España de Bocatas nació con el objetivo de reivindicar el bocadillo como una elaboración gastronómica con identidad propia, capaz de unir tradición, creatividad e innovación en un formato popular.

Entre los miembros del jurado figuraban cocineros y propietarios de restaurantes con estrella Michelin como Julián Mármol, del restaurante Yugo The Bunker, y Óscar Velasco, de VelascoAbellá. EFE

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