Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado un visualizador cartográfico excepcional (pinchar aquí) en el que se ofrecen distintos recursos digitales y una web con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la planificación del lugar de observación del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026 y que será visible desde España, muy especialmente en León. Para comprobar la visibilidad del eclipse solo hay que poner en el buscador el nombre del pueblo. Y hay 8.000 localidades registradas. Este visor es único porque proporciona datos como el perfil de visibilidad y los principales horarios.

Dicho visualizador permite comprobar la visibilidad del eclipse desde cualquier punto del territorio español, así como consultar distintas informaciones clave para su observación, tales como:

Horario del evento: permite conocer la hora exacta de inicio, el momento máximo y la duración del eclipse, la posición del Sol sobre el horizonte y la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Visibilidad según el relieve: permite comprobar si alguna montaña u otros obstáculos del terreno ocultan el Sol desde una posición determinada.

Franja de totalidad: permite consultar el oscurecimiento y verificar si la posición solicitada se encuentra en la zona de totalidad.

Mapa de sombras: posibilita identificar fácilmente las zonas donde se desaconseja la observación debido al relieve.