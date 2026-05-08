Líder discreto frente a Trump

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

Este 8 de mayo se cumple un año de la elección del cardenal estadounidense y agustino Robert Prevost como el 267 Papa de la Iglesia Católica. Son 12 meses en los que los católicos han podido conocer a un Pontífice «discreto", con una forma de ser distinta a la de Francisco, pero que se ha convertido en un «líder» mundial por la paz, alzando la voz siempre "con el Evangelio", y «sin amedrentarse» frente a los ataques del presidente de EE UU, Donald Trump, según aseguran expertos.

La teóloga Cristina Inogés, que fue una de las 54 mujeres que votaron por primera vez en un Sínodo, ha destacado «la paz» como la «clave» del Pontificado de León XIV. "La clave de su pontificado es la paz, también es cierto que la situación es la que es, pero está diciendo cosas que muy poquitas personas se atreverían a decir en voz alta. Eso le está dando un marcado carácter de liderazgo en el campo de la paz". Precisa que «no se enfrenta directamente a Trump sino que le responde con el Evangelio delante». «Es lo mismo que hacía Francisco, porque los dos están colocando el Evangelio en el centro".

El decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, precisa que «el mensaje de la paz es una constante en la doctrina social de la Iglesia y que a León XIV le ha «tocado» llamar la atención por el «contexto de unas guerras bastante significativas». «No es tanto que él quiera insistir en esa realidad, sino que el contexto social y actual le lleva a hacer esa insistencia", matiza. Apunta que es un Papa «más discreto» pero que la propia situación internacional le ha obligado a tomar un «papel más protagonista» a la hora de defender la paz en el mundo. «Fiel al Evangelio, intenta no polemizar ni con Trump ni con nadie pero por otro lado tampoco se deja amedrentar. Desde la serenidad, le respondió que él tiene que anunciar el Evangelio de la paz aunque un gobernante de este mundo tenga otro parecer". Según destaca el portal oficial del Vaticano Vatican News, Prevost ha repetido más de 400 veces la palabra 'paz' en sus discursos como obispo de Roma, desde la «paz desarmada y desarmante» tras el Cónclave, hasta las más recientes, pronunciadas hace menos de un mes durante su viaje a África. Destaca el «¡Nunca más la guerra!» en su primer Regina Caeli, o cuando señaló a los señores de la guerra cuyas manos «gotean sangre» en la Misa del Domingo de Ramos.