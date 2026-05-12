El confinamiento por el hantavirus va por países

El crucero MV Hondius se prepara para desembarcar esta tarde en Granadilla de Abona (Tenerife) a los últimos pasajeros de la travesía por el Atlántico Sur en la que sufrió un brote de hantavirus, antes de retomar su navegación hacia Países Bajos.EFE/Ramón de la Rocha

Publicado por Almudena Santos Madrid Creado: Actualizado:

La dispersión geográfica de los viajeros del crucero es, precisamente, lo que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias, que deben rastrear no solo a los que hoy desembarcan, sino también a los cerca de treinta pasajeros que abandonaron el buque en escalas previas en la isla de Santa Elena. Así se cumple el confinamiento dependiendo del país.

España

Los pasajeros cumplirán 42 días de aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. El último contacto se considera el 6 de mayo. Están ingresados en una planta aislada, en habitaciones separados y sin contacto entre ellos ni con nadie que no sea personal sanitario, que van equipados con trajes y dispositivos de seguridad. Mantienen contacto con sus familias a traves de sus teléfonos móviles. Uno de ellos ha dado positivo en hantavirus aunque se enconuentra bie.

Reino Unido

El Gobierno de Reino Unido desplegó un operativo de «contención máxima» para sus 19 ciudadanos a bordo. Los pasajeros de su nacionalidad han idodirectamente desde el avión medicalizado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Aislamiento (HLIU) del Royal Free Hospital, en Londres. Es uno de los centros más avanzados del mundo en el tratamiento de patógenos letales y cuenta con laboratorios internos. Los repatriados se someterán a un aislamiento forzoso inicial de 21 días. El Ejército de Reino Unido, además, ha llevado a cabo una operación para brindar ayuda con médicos que se han tirado en paracaídas en la isla Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero ‘MV Hondius’, tras confirmarse que un ciudadano británico en este archipiélago podría haber contraído el hantavirus.

Estados Unidos

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha centralizado la recepción de sus 17 nacionales en el Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, en Omaha, apoyado por instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Lackland. Los ciudadanos fueron trasladados en ambulancias de biocontención. Estados Unidos ha establecido una «cuarentena federal obligatoria», que prohíbe a los viajeros regresar a sus hogares hasta que hayan superado bajo supervisión militar y médica el periodo de incubación. Además, los pasajeros deben utilizar una aplicación móvil de monitoreo en la que se vinculan sus datos biométricos (temperatura y oximetría) directamente con los servidores del CDC cada ocho horas. El Gobierno estadounidense ha impuesto además una restricción de vuelo comercial para estos individuos por un periodo de 60 días tras el alta.

Países Bajos

Como estado de bandera del MV Hondius, Países Bajos utiliza el Leiden University Medical Center (LUMC) y el Radboudumc en Nimega como sus bastiones sanitarios. Mientras los casos confirmados son tratados en unidades de presión negativa de estos hospitales universitarios, los contactos asintomáticos están siendo derivados a un centro de cuarentena de alta seguridad habilitado en las proximidades del Aeropuerto de Schiphol, diseñado para evitar que la carga viral entre en áreas urbanas densamente pobladas. El país ha blindado sus fronteras portuarias distribuyendo kits de detección rápida para detectar posibles contagios en otros barcos que hayan compartido rutas de suministro con el navío afectado. Los pasajeros asintomáticos podrán hacer cuarentena en sus casas.

Alemania

Ha activado su Red de Centros de Tratamiento para Enfermedades Infecciosas Altamente Contagiosas (STAKOB), designando al Hospital Charité de Berlín y al Eppendorf (UKE) de Hamburgo como receptores. Los repatriados se someterán a tomografías computarizadas (TAC) de tórax seriadas cada cinco días para poder identificar, en caso de que haya, el edema pulmonar —el signo más letal del hantavirus— antes incluso de que el paciente manifieste síntomas externos, permitiendo, con ello, una intervención temprana con soporte de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). El Gobierno alemán, además, ha decretado la incineración obligatoria de todo el equipaje, ropa y efectos personales que hayan estado en contacto con las áreas comunes del buque.

Filipinas

Para los 38 tripulantes filipinos, el protocolo establece un confinamiento en un ala militarizada del hospital, donde se les prohíbe cualquier contacto físico con familiares o personal externo. El gobierno filipino ha desplegado equipos de salud pública para monitorizar a los vecinos y parientes de los tripulantes, incluso antes de que estos aterricen a fin de mitigar el pánico social.

Francia

Francia ha designado al Hôpital Bichat-Claude Bernard, en la ciudad de París, como el centro de referencia nacional para este operativo. Deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 21 días. Además, el gobierno francés pondrá en marcha un despliegue de unidades móviles de laboratorio (P4 mobile) en el entorno hospitalario para procesar muestras de sangre cada 12 horas, permitiendo, así, una detección molecular instantánea.

Australia

El centro habilitado en Australia es el Hospital Westmead en Sídney, que cuenta con una Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alta Consecuencia. Los pasajeros australianos son los últimos en llegara su país. Serán sometidos a un doble control de bioseguridad. Primero deberán pasar una evaluación en pista y, después, serán ingresados en el centro hospitalario. Durante el periodo que se encuentren ingresados, harán uso de dispositivos de monitorización electrónica remota. Una medida que también se aplicará si reciben el alta, hasta que se cumplan los 45 días de incubación. Además, se ha prohibido la entrada de cualquier material procedente del barco.

Canadá

Sus nacionales son tratados en el Sunnybrook Health Sciences Centre en Toronto. El protocolo canadiense destaca por una cuarentena obligatoria supervisada por el gobierno, donde se prohíbe el contacto con cualquier persona externa durante los primeros 21 días, utilizando sistemas de comunicación por vídeo para las interacciones con el personal médico. El gobierno ha implementado un estricto control de residuos y ha emitido una orden de restricción temporal que impide a estos ciudadanos viajar fuera de su provincia de residencia durante los tres meses posteriores al alta.

Bélgica

Bélgica ha habilitado la unidad de aislamiento del Hospital Universitario de Amberes (UZA). Harán PCR cada 24 horas para detectar la presencia del virus en las fases más tempranas de la infección. Además, se ha decretado la destrucción térmica de todo el equipaje al considerar que el riesgo de fómites en tejidos porosos es demasiado alto. Se ha activado una red de alerta en los centros de atención primaria de las ciudades de origen de los pasajeros, instruyendo a los médicos de cabecera.