¿Qué ocurrió tal día como hoy, 13 de mayo?

Imagen de archivo del expresidente de Uruguay, José Mujica. EFE/ Sofía Torres

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Un 13 de mayo de 1981, hace 45 años, el Papa Juan Pablo II resultó herido al recibir varios disparos por parte del turco Alí Agca, en la plaza de San Pedro, de El Vaticano.

También un 13 de mayo, en el circuito de Silverstone (Inglaterra), se celebró la primera carrera de Fórmula 1 de la historia (1950); y la británica Alison Hargreaves se convertía en la primera mujer que coronaba el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas (1995).

Hoy, además, cumple 40 años el actor británico Robert Pattinson, protagonista de la saga 'Crepúsculo' (1986).

Día Mundial del Entrenador de Fútbol.

1418.- Juan II de Castilla y el Papa Martino V firman el primer concordato de la historia de España.

1604.- Un incendio en el Palacio de El Pardo de Madrid destruye 50 retratos y 17 cuadros de Flandes.

1876.- Alfonso XII pronuncia el manifiesto de Somorrostro, que marca el fin de la segunda guerra carlista con la derrota de los rebeldes.

1917.- Tres pastorcillos -Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto- afirman haber presenciado la aparición de la Virgen en Cova da Iria, Fátima, Portugal.

1926.- Los aviadores españoles Gallarza y Loriga llegan a Manila tras recorrer 19.000 kilómetros.

1943.- Capitulación del ‘Afrika Korps’ en Túnez. El mariscal Rommel concluye su campaña de África, tras rendirse las tropas germano-italianas tres días antes.

1950.- En el circuito de Silverstone (Inglaterra) se celebra la primera carrera de Fórmula 1 de la historia.

1960.- EEUU lanza ‘Echo’, primer satélite pasivo de comunicaciones.

1977.- La dirigente comunista Dolores Ibarruri, ‘La Pasionaria’, regresa a Madrid tras 38 años en el exilio

1981.- El Papa Juan Pablo II resulta herido en un atentado en la plaza de San Pedro, de El Vaticano, por el turco Alí Agca.

1993.- Ezer Weizman jura como séptimo presidente de Israel.

1994.- Tras 27 años de ocupación, Israel traspasa el control total de Jericó a los palestinos.

.- El escritor mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1995.- La británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas.

2000.- 22 muertos y casi 1.000 heridos al explotar 100 toneladas de material pirotécnico en la empresa S.E. Fireworks, en la ciudad de Enschede (Países Bajos).

2008.- Más de setenta personas mueren al explotar ocho bombas en la ciudad india de Jaipur.

2009.- La Comisión Europea multa con 1.060 millones de euros al fabricante de microprocesadores Intel por abuso de posición dominante.

.- Se informa del descubrimiento en Alemania de la venus mas antigua del mundo (40.000 años).

2014.- El Tribunal de Justicia de la UE falla contra el buscador Google y respalda el ‘derecho al olvido’ en Internet.

.- 301 mineros mueren en el mayor accidente laboral de la historia moderna de Turquía.

2017.- El papa Francisco canoniza a los pastorcillos Jacinta y Francisco.

2021.- España aprueba la primera Ley de Cambio Climático de su historia, en busca de la plena descarbonización.

2024.- OpenAI presenta ChatGPT-4o, la nueva versión gratuita, más rápida y mejorada del 'chatbot'.

2025.- Mark Carney toma posesión como primer ministro de Canadá

NACIMIENTOS

1699.- Marqués de Pombal, estadista portugués.

1717.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria-Hungría.

1840.- Alphonse Daudet, novelista francés.

1882.- George Braque, pintor cubista francés.

1899.- Perico Chicote, hostelero español, propietario del Museo Chicote, en la Gran Vía madrileña.

1907.- Daphne du Maurier, escritora británica.

1928.- Eduardo Moner, magistrado español.

1930.- Manuel Marulanda, ‘tirofijo’, líder de las FARC, colombiano.

1935.- Luciano Benetton, empresario italiano.

1938.- Giuliano Amato, político italiano, exprimer ministro.

1950.- Stevie Wonder, cantante y compositor estadounidense.

1977.- Samantha Morton, actriz británica.

1979.- Carlos Felipe, príncipe sueco.

1986.- Robert Pattinson, actor británico.

DEFUNCIONES.

1961.- Gary Cooper, actor estadounidense.

1965.- Ignacio Barraquer, oftalmólogo español.

1999.- Gene Sarazen, golfista estadounidense.

2002.- Victoriano Reinoso, empresario español.

2003.- Marcos Zucker, actor argentino.

2019.- Doris Day, actriz estadounidense.

2022.- Teresa Berganza, cantante de ópera, española.

.- Jalifa bin Zayed al Nahyan, emir, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

2024.- Alice Munro, escritora canadiense, Nobel de Literatura 2013.

2025.- José Mújica, expresidente de Uruguay.