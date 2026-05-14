Un estudiante de León idea una web de intercambio y reventa de entradas

SBS Tickets es una plataforma de compraventa e intercambio de entradas Fan to Fan diseñada por el leonés Sergio Blanco, de 22 años, estudiante de ingeniería electrónica. La plataforma es una especie de wallapop para entradas que no está pensada para ningún evento en concreto, «aunque nuestra arquitectura tecnológica está diseñada a nivel corporativo para que en el futuro podamos serlo. Nuestro papel actual es actuar como un intermediario 100% seguro entre el comprador y el vendedor», explica Sergio Blanco.

Para garantizar la seguridad de las transacciones ha desarrollado un escáner inteligente con tecnología antiestafas. Cuando un usuario sube un PDF, el sistema extrae el código interno del QR; si ese mismo código ya se ha intentado vender antes en la web, el sistema bloquea la subida al milisegundo. «Además, escaneamos los metadatos del archivo para saber si el PDF proviene directamente de la ticketera oficial o si alguien lo ha manipulado en su casa con Photoshop u otro editor. Si detectamos cualquier manipulación, la entrada es rechazada».

El sistema diseñado, pionero en no pertenecer a ninguna red oficial, puede leer también el precio original de la entrada «y bloquea la interfaz para que nadie pueda venderla por ni un euro más del tope establecido. Nuestro lema está claro: cero estafas, cero especulación»-

Más allá de la compraventa tradicional, en SBS Tickets los usuarios pueden realizar intercambios seguros. Permite cambiar las entradas de un mismo evento (ya sea entre diferentes secciones o distintas fechas) o incluso intercambiarlas por las de un evento totalmente distinto. «En este proceso de swap (intercambio) todas las entradas se someten a nuestro escáner de verificación. Si existe una diferencia de valor entre las entradas a intercambiar, la plataforma permite abonar esa diferencia de precio de forma sencilla si los usuarios llegan a ese acuerdo».

La plataforma también tiene soluciones para las entradas nominativas. «Hemos incorporado un sistema en el que, si una entrada requiere cambio de nombre, el vendedor tiene un rango de tiempo para realizar la gestión a favor del comprador. Para máxima seguridad, en este movimiento sometemos a nuestro escáner tanto la entrada principal original como el nuevo documento con el nombre ya cambiado».

Finalmente, como intermediarios, garantizamos que el dinero del comprador está protegido y retenido en todo momento hasta que se compruebe la validez del acceso al evento. De esta forma, creamos un entorno de confianza total para ambas partes.

Para evitar la especulación, el precio de la reventa de entradas no puede ser superior al 20% del precio original, y la página tiene unos gastos de gestión por la que el vendedor paga el 5% del precio original de la entrada. «Mi página actúa como intermediario. Con inteligencia artificial programé un scaner que verifica que lo que se vende e intercambia es real, que no está duplicado y que no se ha vendido ya antes». Un control de seguridad tras las que el vendedor recibe el precio concertado a las 72 horas después del evento. Si la plataforma detecta un fraude, el vendedor será sancionado y no se le devolverá el dinero. «Como intermediarios, garantizamos que el dinero del comprador está protegido y retenido en todo momento hasta que se compruebe la validez del acceso al evento. De esta forma, creamos un entorno de confianza total para ambas partes».

Experiencia personal

El emprendimiento digital de Sergio Blanco es fruto de su experiencia personal. «Me gusta mucho la música, ir a festivales y conciertos. Hay festivales que sacan las entradas con un año de antelación y ocurre muchas veces que cuando llega el día, por cualquier circunstancia, no puedes ir y pierdes el dinero de la entrada. Como mucho la puedes subir a las redes sociales por si le interesa a alguien, pero no es un procedimiento seguro porque puede haber fraudes o estafan en la venta de las entradas. A mí me pasó en un festival en Madrid, en el Black Works, que compré la entrada tres meses antes y me pilló de Erasmus. La semana antes del concierto supe que no podía ir y no pude recuperar los 45 euros del dinero de la entrada».

Rosalía, Bad Banny o Sakira ponen a la venta las entradas de sus conciertos hasta con un año de antelación «se venden todas enseguida, se agotan, cuestan mucho dinero y no admiten devoluciones». «En España existe Rebel Tickets, para la compraventa de entradas, pero en la plataforma que yo he diseñado se pueden intercambiar entradas para el mismo concierto o para diferentes».