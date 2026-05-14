EL Gobierno antepone Yebes a León para el eclipse de sol

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció este miércoles que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá el 12 de agosto en el centro de seguimiento oficial del eclipse total solar, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses. Este acto es otro diferente al anunciado por la ESA en León, ciudad a la que eligió como punto de encuentro ciudadano en España para ver el eclipse. La ministra avanza en un comunicado que se contará con expertos científicos de la Agencia Espacial Europea, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes, además de la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez y Sara García.

Las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) acogerán los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones. Resaltó que «será un espacio para que los medios de comunicación puedan contar al mundo el eclipse, en directo, y explicar qué implicaciones tiene». España será el mejor lugar del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol del 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en este país desde hace más de 100 años (en 1912). «La observación de los eclipses hace avanzar la ciencia, gracias a ellos entendemos mejor el sol y el universo», ha explicado la ministra, que también ha recordado que fue durante un eclipse, en 1919, cuando se confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, «cambiando para siempre nuestra comprensión del cosmos». El Trío de Eclipses es: «Una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo lo que somos, una potencia científica en astronomía y astrofísica, la séptima del mundo en publicaciones en estas áreas».

Explicó que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año para garantizar la seguridad y la movilidad y ayudar a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación. Los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.