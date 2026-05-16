Un lugar de aprendizaje compartido en León

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“Un espacio cultural y creativo en el que conviven una tienda de materiales, experiencias, clases artísticas continuas y un encuentro de eventos alrededor de arte y artesanía”. Así es como define Estela Román, directora y coordinadora de Andén Creativo, la aventura de comenzó hace ahora un año ante “la necesidad de crear un espacio cultural cercano y accesible”.

Andén Creativo nació de la sensación de “lejanía o elitismo” de los espacios creativos, lo que llevó a Estela a pensar que León requería de “algo más cotidiano y compartido”. No obstante, también nació de “un gusto personal”, ya que su propietaria estudió Bellas Artes y se había dedicado a ellas “mucho tiempo”.

Con esas ideas como base, Estela cogió sus ahorros y se embarcó en el traspaso de una tienda de artesanía situada en la calle Azorín de la capital leonesa. Con el tiempo, ha abierto su sueño a más personas, ya que ahora alquila el aula para clases, como es el caso de Bea, una colaboradora fija que imparte clases continuas de acuarela.

Además de esas lecciones de acuarela, Andén Creativo cuenta con clases continuas enfocadas “a todas las edades”, como los talleres ‘Pequeños creadores’ para niños, clases de dibujo y pintura para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y clases de dibujo, pintura, escultura, manualidades y restauración para adultos.

“Ofrecemos un poco de todo”, reconoce su propietaria, quien detalla que los talleres que más se repiten son los de pintura y barro con vino, en los que los participantes “se toman un vino mientras pintan o mientras aprenden un poco de bases de arcilla”, o los de grabado y té, como el que se celebrará el próximo fin de semana.

Andén Creativo también programa talleres de acuarela y botánica, de ‘scrapbooking’ y de manualidades más puras, así como otros sobre arteterapia y “más centrados en las emociones”, mientras que, en la parte de eventos, los puede haber enfocados a las artes o incluso de poesía.

En cuanto al perfil de los asistentes a los talleres organizados en Andén Creativo, Estela explica que “hay bastante diversidad”, aunque “la mayoría son mujeres” con una media de entre 20 y 40 años. No obstante, “la suerte es que puede haber todo tipo de personas desde los cuatro hasta los 80 años”.

Estela Román inició la andadura de Andén Creativo en mayo del año pasado, con el miedo de que “durante los meses de verano todo estuviera tranquilísimo” debido a que “en León no suele quedar mucha gente en junio, julio o agosto”. Sin embargo, como la anterior tienda de artesanía que se ubicaba en el local ya daba clases de manualidades y artesanía, “la gente continuó acudiendo”.

“Los principios fueron duros, pero nunca ha dejado de haber alumnos”, cuenta la propietaria del espacio creativo, quien pone de relieve la necesidad de que haya "una comunidad, un espacio de encuentro, una actividad con las manos y un aprendizaje compartido”. “Yo creo que estos ratitos son como esos rituales que nos hacen falta a todos y por eso está surgiendo tanto movimiento así en León”, añade.

Además de los talleres, clases y eventos que alberga Andén Creativo, el espacio funciona como “un círculo cerrado”, ya que también alberga una tienda en la que se pueden adquirir desde materiales de bellas artes, artesanía, manualidades o restauración a “obra única”, ya que “está abierto a artistas leoneses”.

‘Mercado de hallazgos’

Andén Creativo ha decidido aprovechar la conmemoración del Día Internacional de los Museos para celebrar este fin de semana su primer año de vida con un ‘Mercado de hallazgos’ en el espacio, para lo que abre su “almacén secreto”, en el que alberga “un montón de material de manualidades y de arte quedó del traspaso de la tienda que hubo antes en el local durante 37 años”, lo que ha generado “piezas y material que ya no se encuentra y que se ha reconstruido para darle una segunda vida”.

Así, se ofrece una “selección especial” de materiales de arte, piezas únicas, objetos curiosos y pequeños tesoros del estudio, disponibles a precios especiales por el aniversario, entre los que se encuentran herramientas creativas, pruebas, obras, materiales y distintos elementos que han formado parte del día a día y de los procesos del espacio.

La iniciativa busca acercar el arte de una forma cercana y accesible, invitando al público a descubrir el valor de los procesos creativos y de aquellos objetos que normalmente permanecen detrás de las mesas de trabajo, los pinceles y las estanterías del taller.

El ‘Mercado de hallazgos’ está abierto al público en la sede de Andén Creativo este sábado, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, y mañana, domingo 17 de mayo, de 11 a 14 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Un año después del inicio de su aventura, Estela Román echa hoy la vista atrás y se siente “muy orgullosa” de haber creado Andén Creativo, un espacio que “se ha convertido en un lugar cercano y humano” y en el que se emociona de “ver cómo la gente trabaja sin miedo a crear y empieza a confiar en sí misma".